Συνελήφθη 40χρονος για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ – Ανέλαβε η αντιτρομοκρατική

Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα προχώρησαν οι γαλλικές αρχές, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον εμπρησμό του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης. Την έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Η σύλληψη του υπόπτου

Ο 40χρονος άνδρας συνελήφθη στην πόλη της Λιμόζ και θεωρείται βασικός ύποπτος για το γεγονός της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή της έρευνας, ο συλληφθείς είναι γνωστός στις αρχές για τη συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα.

Επιπλέον, ο 40χρονος είναι γνωστός για βιαιοπραγίες επί προσώπου-φορέα εξουσίας και το όνομά του είναι καταχωρισμένο στο «fichier S». Πρόκειται για το μητρώο προσώπων που θεωρούνται ότι αποτελούν πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους. Στη σύλληψή του συμμετείχε η επίλεκτη μονάδα της αστυνομίας, το RAID.

Ο εμπρησμός του ιστορικού κτιρίου

Το δημαρχείο της Λιμόζ, ένα κτίριο του 19ου αιώνα που άνοιξε το 1883, αποτελεί διατηρητέο μνημείο και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από το δημαρχείο του Παρισιού. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ταραχοποιοί εισέβαλαν στο κτίριο, έσπασαν παράθυρα και πυρπόλησαν το ισόγειο. Επίσης, αυτοκίνητα κάηκαν έξω από το δημαρχείο.

Οι πυροσβέστες έφτασαν λίγο μετά τις 6 μ.μ., με τις φλόγες να φτάνουν στην οροφή γύρω στις 7 μ.μ. και να συνεχίζουν να καίνε στις 8:10 μ.μ. Ο 43 μέτρων πυργίσκος του κωδωνοστασίου κατέρρευσε. Ο νομάρχης, Μορίς Μπαράτ, δήλωσε ότι η οροφή έπεσε στους κάτω ορόφους, εκτός από τη δυτική πτέρυγα, και ότι τα δύο τρίτα της πρόσοψης είχαν εξαφανιστεί. Χαρακτήρισε το κτίριο «σε μεγάλο βαθμό χαμένο», «καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς» και «εσκεμμένη πράξη» από τους ταραχοποιούς. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, επιβεβαίωσε την πυρκαγιά.

Οι κινητοποιήσεις και τα επεισόδια

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το κόστος διαβίωσης, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Ανάμεσά τους ήταν η Λιμόζ, το Παρίσι, η Λυών και η Μασσαλία. Η εθνική κινητοποίηση προσέλκυσε πολύ μεγάλη συμμετοχή, με το CNews να αναφέρει περισσότερους από 550.000 διαδηλωτές.

Στη Λιμόζ, ξέσπασαν ταραχές στο κέντρο της πόλης, ενώ νωρίτερα εκτοξεύτηκαν βεγγαλικά προς την αστυνομία κοντά στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Α20. Επίσης, ένα αστυνομικό όχημα κάηκε και καταστήματα λεηλατήθηκαν. Στη Μασσαλία, σημειώθηκε μια σύντομη εισβολή στο δημαρχείο της πόλης. Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, δήλωσε ότι «δεν θα εκφοβιστούμε».

Αντιτρομοκρατική έρευνα και δηλώσεις

Η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχει επιληφθεί της υπόθεσης στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ. Λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του υπόπτου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να επιληφθεί η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας.

Ο κ. Νταρμανέν είχε δηλώσει ότι «αν επιληφθεί, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, δηλαδή ότι άτομα, ιδίως από την ακροαριστερά, θα είχαν οργανώσει με τρόπο προφανή αυτή την καταστροφή του δημαρχείου».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr