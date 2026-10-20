Τομ Μπάρακ: Το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία

Τον κίνδυνο μιας ακούσιας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στην περιοχή της Συρίας ανέδειξε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφάλειας, που έλαβε χώρα στην Ντόχα του Κατάρ, ο Αμερικανός διπλωμάτης διατύπωσε την άποψη ότι, παρά τις υφιστάμενες εντάσεις, καμία από τις δύο χώρες δεν επιθυμεί την εμπλοκή σε πόλεμο.

Η εκτίμηση για την επιθυμία των δύο χωρών

Ο Τομ Μπάρακ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τόνισε την πεποίθησή του ότι το Ισραήλ διαθέτει την απαραίτητη ευφυΐα ώστε να αποφύγει μια πραγματική εμπλοκή με την Τουρκία. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πραγματική σύγκρουση με την Τουρκία».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός διπλωμάτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επιθυμία για πόλεμο απουσιάζει και από τις δύο πλευρές. «Δεν νομίζω ότι το Ισραήλ το επιθυμεί και γνωρίζω ότι ούτε η Τουρκία το θέλει», υπογράμμισε. Ο Μπάρακ χαρακτήρισε την παρούσα κατάσταση ως μια «πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση», προσθέτοντας ότι «μεγάλο μέρος αυτών των συζητήσεων είναι απλώς λόγια», υποδηλώνοντας ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πρόθεση για στρατιωτική δράση.

Προειδοποίηση για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση

Ο Τομ Μπάρακ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Αυγούστου, με στόχο τη βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο ειδικός απεσταλμένος προειδοποίησε για τον σοβαρό κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Εξήγησε ότι η Τουρκία δεν είχε καμία προηγούμενη γνώση για την προσέλευση των ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών. Ούτε και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης δημιουργεί ένα επικίνδυνο περιβάλλον, όπου οι απρόβλεπτες αντιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά επεισόδια.

Το σενάριο ενός ανεπιθύμητου ατυχήματος

Ο Αμερικανός πρέσβης ανέλυσε ένα δυνητικό σενάριο κλιμάκωσης, τονίζοντας την ταχύτητα με την οποία η κατάσταση θα μπορούσε να εκτραχυνθεί. Επεσήμανε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, «η Τουρκία θα μπορούσε πολύ γρήγορα να απογειώσει τα δικά της μαχητικά και ξαφνικά να βρισκόμασταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση». Αυτό το σενάριο αναδεικνύει την ευθραυστότητα της ισορροπίας στην περιοχή και την πιθανότητα ταχείας κλιμάκωσης.

Ο Τομ Μπάρακ εξέφρασε την κοινή ανησυχία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλώνοντας: «Αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι ένα ανεπιθύμητο ατύχημα στην πορεία». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια ευρύτερη σύγκρουση, χωρίς την πρόθεση των εμπλεκόμενων μερών.

Έκκληση για τερματισμό των επιχειρήσεων και ο ρόλος των ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις ισραηλινές επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Συρία, ο Τομ Μπάρακ δήλωσε ξεκάθαρα ότι «ήρθε πλέον η ώρα να σταματήσει αυτό». Η τοποθέτηση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για αποκλιμάκωση και τον τερματισμό των στρατιωτικών δράσεων που ενέχουν κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης εξέφρασε την αβεβαιότητά του σχετικά με το αν έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για παρέμβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις. «Δεν γνωρίζω ωστόσο, αν έχει έρθει η στιγμή να παρέμβουν οι ΗΠΑ για να το σταματήσουν», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα του ρόλου της Ουάσινγκτον στην επίλυση της κατάστασης.

Ο ρόλος του Τομ Μπάρακ στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφάλειας

Ο Τομ Μπάρακ, με την ιδιότητά του ως Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία και το Ιράκ, συμμετείχε ενεργά στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφάλειας. Η εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ, αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για συζητήσεις γύρω από ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και περιφερειακών εντάσεων.

Οι δηλώσεις του Μπάρακ στο πλαίσιο του Φόρουμ αναδεικνύουν τις ανησυχίες της αμερικανικής διπλωματίας σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων, όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, ειδικά σε ένα σύνθετο πεδίο όπως η Συρία.

Με πληροφορίες από: News.gr