Εκτεταμένες λεηλασίες σε καταστήματα πολυτελείας στη Γαλλία: Ζημιές δισεκατομμυρίων και κλεμμένα προϊόντα online

Εκτεταμένα επεισόδια βανδαλισμών και λεηλασιών έλαβαν χώρα σε καταστήματα πολυτελείας και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων. Οι ζημιές εκτιμώνται σε δισεκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντας χιλιάδες επιχειρήσεις και δοκιμάζοντας τις αντοχές της luxury βιομηχανίας.

Οι εικόνες με μασκοφόρους να αποχωρούν φορτωμένοι με πανάκριβες τσάντες, ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα από γνωστές μπουτίκ έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, αναδεικνύοντας το μέγεθος των καταστροφών.

Στο στόχαστρο luxury brands και μικρές επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο των λεηλασιών βρέθηκαν μεγάλα luxury brands, όπως οι Louis Vuitton, Dior, Hermès, Celine, Rolex και Apple. Καταστήματα όπως τα Sephora και οι Galeries Lafayette επίσης υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με τις βιτρίνες τους να γίνονται κυριολεκτικά θρύψαλα.

Πέρα από τους μεγάλους οίκους, το πλήγμα αφορά ένα ευρύ φάσμα της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων σούπερ μάρκετ, καταστημάτων τεχνολογίας και μικρότερων εμπορικών επιχειρήσεων. Οι λεηλασίες σημειώθηκαν στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων που αφορούσαν την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τις κυβερνητικές πολιτικές.

Ζημιές δισεκατομμυρίων και 3.000 επιχειρήσεις επηρεάστηκαν

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής της Γαλλίας (FCD) ανακοίνωσε ότι περίπου 3.000 εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από τα επεισόδια. Ο επικεφαλής της ομοσπονδίας και διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ, εκτίμησε ότι οι συνολικές ζημιές ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η εκτίμηση υπογραμμίζει το εύρος της κρίσης σε μια αγορά που αποτελεί βασικό πυλώνα της γαλλικής εμπορικής ταυτότητας. Οι οικονομικές συνέπειες είναι ιδιαίτερα βαριές για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν.

Εκμετάλλευση κινητοποιήσεων από κουκουλοφόρους

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, αμαυρώθηκαν από τις καταστροφές και τις λεηλασίες. Ομάδες κουκουλοφόρων εκμεταλλεύτηκαν τις φοιτητικές και κοινωνικές κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», προχωρώντας σε πλιάτσικο και βανδαλισμούς.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε επώνυμα καταστήματα και γνωστούς οίκους μόδας τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες γαλλικές πόλεις, με αποτέλεσμα την κλοπή εμπορευμάτων και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.

Νέες προκλήσεις για τη luxury βιομηχανία

Οι λεηλασίες ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο προκλήσεων για τη luxury βιομηχανία. Η προστασία των εμπορευμάτων και η διαχείριση των ζημιών δοκιμάζουν πλέον τις αντοχές των μεγάλων οίκων. Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για το πλήγμα στην εικόνα του Παρισιού ως κορυφαίου προορισμού πολυτελών αγορών.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη εμφάνιση αγγελιών με κλεμμένα προϊόντα σε πλατφόρμες μεταπώλησης δημιουργεί ένα επιπλέον μέτωπο για τα brands. Για τους μεγάλους ομίλους, το ζητούμενο είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των καταστημάτων και η ενίσχυση της προστασίας του προσωπικού και των εμπορευμάτων τους.

Επερχόμενες κινητοποιήσεις και χριστουγεννιάτικη αγορά

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτές τις προκλήσεις λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές, μια περίοδος ζωτικής σημασίας για τον εμπορικό κλάδο. Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί νέα ραντεβού κινητοποιήσεων για το ερχόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026, καθώς και στις 5 Νοεμβρίου.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγορά και η προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit