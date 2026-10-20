Η ανησυχία για νέα επεισόδια παραμένει έντονη στο Παρίσι, παρά τη σχετική ηρεμία που επικράτησε τη νύχτα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδήλωση του ερχόμενου Σαββάτου. Για την κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα, μετά τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών, μίλησε στο ΕΡΤnews ο δικηγόρος και μόνιμος κάτοικος Παρισιού, Εμμανουήλ Αθανασίου.

Οι λεηλασίες και οι πρώτες εντάσεις

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, οι πρώτες εντάσεις εκδηλώθηκαν νωρίς, πριν ακόμη φτάσουν στο κέντρο διαδηλωτές από τα προάστια. Περιέγραψε ότι από το μεσημέρι, αστυνομικές δυνάμεις εμπόδιζαν χιλιάδες πολίτες να προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης, επικαλούμενες την ύπαρξη απαγορευμένων ζωνών γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι λεηλασίες δεν περιορίστηκαν μόνο σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις πολυτελών ειδών. Αντιθέτως, στο στόχαστρο βρέθηκαν και μικρές επιχειρήσεις, με κατοίκους και καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τις καταστροφές.

Περιορισμοί και κυβερνητικό μήνυμα

Σχετικά με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, ο δικηγόρος εξήγησε ότι εφαρμόστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου της πόλης. Εκτίμησε ότι ο πρακτικός αντίκτυπός τους ήταν περιορισμένος, ωστόσο τους ερμήνευσε ως ένα μήνυμα της κυβέρνησης ενόψει της νέας κινητοποίησης που αναμένεται.

Ο κ. Αθανασίου περιέγραψε επίσης εικόνα εκτεταμένων ζημιών ακόμη και σε δρόμους όπου, όπως υποστήριξε, δεν είχε περάσει η διαδήλωση. Εκτίμησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει σαφές πως είναι έτοιμη να λάβει αυστηρότερα μέτρα. Προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει αυτοσυγκράτηση και συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, δεν αποκλείεται να επιβληθούν ευρύτεροι περιορισμοί στην κυκλοφορία στη γαλλική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr