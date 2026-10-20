Πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν στα Τίρανα – Ο Ράμα κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, οι διαδηλώσεις στα Τίρανα συνεχίζονται, με πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις. Οι διαμαρτυρίες, που έχουν χαρακτηριστεί από βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε θεσμούς, έφεραν τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να καλεί επανειλημμένα σε διάλογο. Ωστόσο, οι διαδηλωτές απέρριψαν την πρόσκληση, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο

Έπειτα από επτά ημέρες έντονων διαδηλώσεων, οι οποίες περιλάμβαναν συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε κυβερνητικούς θεσμούς, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απηύθυνε για άλλη μια φορά κάλεσμα στους διαδηλωτές για ανοικτό διάλογο. Σε μια συμβολική κίνηση, καρέκλες από το προσωπικό του γραφείο τοποθετήθηκαν κυκλικά μπροστά από το κτίριο της κυβέρνησης, φέροντας την επιγραφή-πρόσκληση «ΔΙΑΛΟΓΟΣ».

Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός στο υπουργείο Παιδείας με τους διευθυντές των σχολείων της αλβανικής πρωτεύουσας, επανέλαβε τη θέση του. Ο Ράμα τόνισε ότι η αλλαγή εξουσίας μέσω βίας δεν πρόκειται να συμβεί και ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβληθεί οποιαδήποτε ατζέντα ή εναλλακτική ιδέα με τη χρήση βίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητά του για επικοινωνία με τους διαμαρτυρόμενους.

Οι διαμαρτυρίες ως «υβριδικός πόλεμος»

Ο Έντι Ράμα προχώρησε μάλιστα στον χαρακτηρισμό των διαμαρτυριών των τελευταίων ημερών στα Τίρανα ως «υβριδικό πόλεμο». Στη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δημιουργείται η ιδέα ότι όλη η Αλβανία καίγεται εδώ, ενώ πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση σε μια σαφώς καθορισμένη περίμετρο».

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο Ράμα πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση «ενορχηστρώνεται από χέρια που είναι εκπαιδευμένα γι’ αυτό το έργο, τα οποία τροφοδοτούνται με βενζίνη σαν εσωτερική φωτιά από ξένους παράγοντες». Με αυτόν τον τρόπο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι οι κινητοποιήσεις δεν είναι αυθόρμητες, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένης δράσης με εξωτερικές επιρροές.

Η απάντηση των πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών

Σήμερα, καθηγητές και υπάλληλοι πανεπιστημίων, καθώς και άλλοι εκπαιδευτικοί, συγκεντρώθηκαν στις 10:00 τοπική ώρα στο Πολυτεχνείο των Τιράνων. Από εκεί, ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετέχουν και φοιτητές, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση.

Φτάνοντας έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε μια συμβολική ενέργεια, ανατρέποντας τις καρέκλες που είχε τοποθετήσει ο Έντι Ράμα ως πρόσκληση για διάλογο. Φώναξαν δυναμικά το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος», καθιστώντας σαφή την άρνησή τους να συνομιλήσουν με την παρούσα κυβέρνηση.

Επιπλέον, οι πανεπιστημιακοί υπέγραψαν αίτημα για την παραίτηση του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 1350 καθηγητές και μέλη του πανεπιστημιακού προσωπικού έχουν υπογράψει το αίτημα, ζητώντας την απομάκρυνση του Έντι Ράμα από το αξίωμα και την άμεση σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr