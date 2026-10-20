Η Γαλλία σε αναβρασμό: Εκτεταμένες καταστροφές και σφοδρή κριτική στον Μακρόν

Η Γαλλία βίωσε μία από τις πιο βίαιες ημέρες ταραχών και λεηλασιών στην πρόσφατη ιστορία της, με εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες συλλήψεις. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε ομιλία προς τον λαό την Κυριακή, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, ωστόσο η τοποθέτησή του προκάλεσε σχεδόν ομόφωνη καταδίκη από το σύνολο του πολιτικού φάσματος. Η αντίδραση αυτή αντανακλούσε με εντυπωσιακό τρόπο την αποδυνάμωση στην οποία βρίσκεται πλέον ο Γάλλος πρόεδρος.

Εκτεταμένες καταστροφές και συλλήψεις σε όλη τη χώρα

Οι ταραχές που ξέσπασαν στη Γαλλία είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρές υλικές ζημιές και εκτεταμένες λεηλασίες. Συγκεκριμένα, πάνω από 2.000 καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε 2.300 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια. Παράλληλα, 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Οι ζημιές επεκτάθηκαν και σε δημόσιες υποδομές, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την πυρπόληση του δημαρχείου του Λιμόζ και την εισβολή στο δημαρχείο της Μασσαλίας. Ομάδες μασκοφόρων έκαψαν οχήματα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην εικόνα χάους που επικράτησε.

Οι αιτίες των ταραχών και η σύγκλιση διαμαρτυριών

Οι βίαιες αυτές εκδηλώσεις δεν ήταν μεμονωμένες, αλλά συνέπεσαν με μία διαμαρτυρία ενός μήνα από μαθητές λυκείου. Οι μαθητές εξέφραζαν την απογοήτευσή τους για τις ερειπωμένες και υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση.

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες συνδέθηκαν με ευρύτερες απογοητεύσεις που αφορούν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, την ταχέως διευρυνόμενη ανισότητα και τη μείωση των δημόσιων δαπανών. Αυτή η σύγκλιση προβλημάτων έφερε κοντά μαθητές, καθηγητές, συνδικαλιστές και ένα αναζωπυρωμένο κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

Αρχικά, οι διαμαρτυρίες ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές, ωστόσο εκτροχιάστηκαν γρήγορα. Ομάδες μασκοφόρων ανέλαβαν δράση, προκαλώντας βίαια επεισόδια, με αποτέλεσμα την πυρπόληση οχημάτων, τη λεηλασία επιχειρήσεων και τις σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές.

Η ομιλία του Μακρόν και η απουσία συγκεκριμένων προτάσεων

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας από το γραφείο του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, εκφώνησε μία οκτάλεπτη ομιλία. Κατά τη διάρκεια αυτής, εξέφρασε «οργή και ντροπή» για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Παρόλο που ο Μακρόν αναγνώρισε τη «βαθιά ανησυχία» των νέων, δεν πρότεινε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Επίσης, δεν ανακοίνωσε ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου ούτε νέες δημόσιες δαπάνες. Περιορίστηκε απλώς να ζητήσει από τον πρωθυπουργό του να οργανώσει διαβουλεύσεις και να καλέσει τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης να λάβουν θέση.

Σφοδρή καταδίκη από το πολιτικό φάσμα

Η αντίδραση στην ομιλία του προέδρου ήταν σχεδόν ομόφωνη και καταδικαστική, καλύπτοντας όλο το πολιτικό φάσμα. Η ηγέτιδα των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε ότι ο Μακρόν, αντί «να αρχίσει έστω και να αναγνωρίζει τα λάθη του», «μας καλούσε στο γραφείο του πρωθυπουργού σαν μαθητές μπροστά στον πίνακα».

Από την ακροδεξιά, ο Ζορντάν Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού χαρακτήρισε την ομιλία «θλιβερή», υποστηρίζοντας ότι ο Μακρόν «δεν είχε πια τίποτα να πει» στους Γάλλους. Η ηγέτιδα του κόμματος, Μαρίν Λε Πεν, δήλωσε ότι η χώρα «βρίσκεται σφιγμένη σε μια μέγγενη μεταξύ βίας και ανικανότητας».

Ο Μπρούνο Ρεταγιό, από τον κεντροδεξιό χώρο, δήλωσε ότι ο Μακρόν ήταν «εντελώς καταβεβλημένος». Από τη ριζοσπαστική αριστερά, ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι βασίζεται στην «αδράνεια και την αστυνομική βία», με τη μάταιη ελπίδα ότι οι διαδηλώσεις θα σβήσουν από μόνες τους.

Ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, εξέφρασε την προτίμησή του για «αποφάσεις και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επάνοδο της τάξης και στην αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας», τονίζοντας ότι «η χώρα μας πρέπει να κυβερνηθεί».

Η αποδυνάμωση του προέδρου και οι πολιτικές προεκτάσεις

Η σχεδόν ομόφωνη καταδίκη που ακολούθησε την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αντανακλούσε με εντυπωσιακό τρόπο το πόσο αποδυναμωμένος βρίσκεται πλέον. Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο της Γαλλίας.

Παρόλο που ο Μακρόν εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, η Μαρίν Λε Πεν βρίσκεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε ευθεία πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, γεγονός που υπογραμμίζει τις πολιτικές προεκτάσεις της τρέχουσας κρίσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki