Μεγάλες καταστροφές στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ μετά την πυρκαγιά

Σε ένα σκηνικό εκτεταμένης καταστροφής έχει μετατραπεί το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο. Το κτίριο, που αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό τοπόσημο της πόλης, τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καμπαναριού και σοβαρές ζημιές σε μεγάλο μέρος της δομής του. Νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα αναδεικνύουν το τεράστιο μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί το εμβληματικό οικοδόμημα.

Η έκταση της καταστροφής στο ιστορικό κτίριο

Το μεγαλύτερο μέρος του δημαρχείου του 19ου αιώνα έχει μετατραπεί σε στάχτη και αποκαΐδια. Η οροφή και το καμπαναριό έχουν καταρρεύσει, ενώ ο χαρακτηριστικός πύργος με το ρολόι έχει επίσης καταστραφεί. Τα μαυρισμένα τμήματα του κτιρίου και οι καμένες επιφάνειες μαρτυρούν τη δύναμη της φωτιάς που έπληξε το ιστορικό οικοδόμημα.

Σύμφωνα με τον νομάρχη της Haute-Vienne, Μορίς Μπαράτ, η καταστροφή είναι εκτεταμένη, δηλώνοντας ότι το κτίριο «έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η στέγη κατέρρευσε στους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν ήδη καταστραφεί. Σοβαρότατες ζημιές προκλήθηκαν και στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς η αίθουσα των γάμων και η υπηρεσία του ληξιαρχείου κάηκαν ολοσχερώς.

Η στιγμή της πυρκαγιάς και οι δράστες

Η πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ ξέσπασε το Σάββατο, έπειτα από επίθεση ομάδας κουκουλοφόρων. Όπως έγινε γνωστό, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έσπασαν τα παράθυρα του δημαρχείου, εισέβαλαν στο κτίριο και έβαλαν φωτιά. Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ απέδωσε την πυρκαγιά σε «εσκεμμένη ενέργεια ταραξιών».

Το καμπαναριό κατέρρευσε λίγο πριν από τις 21:00 τοπική ώρα του Σαββάτου, όταν η φωτιά είχε ήδη φτάσει στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε πτέρυγα του κτιρίου, απειλώντας να προκαλέσουν κι άλλες καταρρεύσεις, πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταφέρουν να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Το πλαίσιο των διαδηλώσεων και η γενικότερη βία

Η πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διαδηλώσεων που κατακλύζουν τη Γαλλία. Οι κινητοποιήσεις στρέφονται ενάντια στην αύξηση του κόστους διαβίωσης και τις κακές συνθήκες στα σχολεία. Τα ιστορικά κτίρια της Λιμόζ δεν ήταν τα μόνα που δέχτηκαν την οργή των διαδηλωτών, αφού ομάδες μασκοφόρων έβαλαν φωτιές και επιτέθηκαν και σε άλλα δημαρχεία σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτών των επεισοδίων, συνελήφθησαν περίπου 2.400 άτομα, ενώ τραυματίστηκαν σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες. Οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου 550.000 άτομα συμμετείχαν στις πορείες, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν τον αριθμό τους σε 800.000. Παρότι η ένταση έχει υποχωρήσει σε κάποιο βαθμό, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς πληθαίνουν τα καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις.

Η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας και των κατοίκων

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην «οργή» και τη «ντροπή» του κοινού, καταδικάζοντας τα γεγονότα. Κατηγόρησε ακροαριστερούς ακτιβιστές για μεγάλο μέρος της βίας και ζήτησε από τους νομάρχες να συνεργαστούν με τους δημάρχους για την προστασία των δημόβιων κτιρίων, τονίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας περιουσίας.

Σοκ προκάλεσαν οι εικόνες της φωτιάς στους κατοίκους της Λιμόζ. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή απόσταση και παρακολουθούσαν τις φλόγες να καταστρέφουν ένα κτίριο άρρηκτα δεμένο με την ιστορία της πόλης. Μεταξύ τους ήταν και εργαζόμενη του δήμου, η οποία δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στο θέαμα της καταστροφής.

Η σημασία του δημαρχείου για τη Λιμόζ

Το δημαρχείο της Λιμόζ δεν αποτελεί απλώς διοικητική έδρα της πόλης, αλλά ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης, σύμβολο της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ μίλησε χαρακτηριστικά για «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η ανέγερση του ιστορικού δημαρχείου έγινε εφικτή χάρη στην περιουσία που κληροδότησε στην πόλη ο εύπορος Αλφρέντ Φουρνιέ, ο οποίος πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Η απώλεια του κτιρίου αποτελεί πλήγμα για την ιστορική μνήμη και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λιμόζ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit