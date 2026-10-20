Οι ταραχές στη Γαλλία αναδιαμορφώνουν την προεδρική κούρσα του 2027

Ενώ η Γαλλία προσπαθεί να συνέλθει από τις μαζικές κινητοποιήσεις του περασμένου Σαββάτου και την έκρηξη βίας που ακολούθησε, οι λεηλασίες και οι ταραχές που σημειώθηκαν απειλούν να αναδιαμορφώσουν το τοπίο για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027. Οι γαλλικές αρχές επέβαλαν το βράδυ της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026, απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τμήματα του Παρισιού και άλλων πόλεων, υπό τον φόβο νέων ταραχών.

Η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει και των νέων κινητοποιήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το επόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026. Η πολιτική αναταραχή δημιουργεί ευκαιρίες και κινδύνους για τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας, όπως η Μαρίν Λε Πεν, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Η κρίση και οι επιπτώσεις της

Η Γαλλία βίωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών. Μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με αιχμή το αυξημένο κόστος ζωής και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών, εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

Στο πλαίσιο αυτών των γεγονότων, το δημαρχείο της Λιμόζ πυρπολήθηκε, ενώ περισσότερα από 3.000 καταστήματα λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ομάδες ταραχοποιών συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε πολλές πόλεις της χώρας, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η αναδιαμόρφωση του πολιτικού τοπίου

Η τρέχουσα κρίση φέρνει στο προσκήνιο με έντονο τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας, δοκιμάζοντας παράλληλα τις αντοχές της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει τους υποψήφιους διαδόχους του να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Όπως αναλύει το Politico, η πολιτική αναταραχή δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και σοβαρούς κινδύνους για τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Μαρίν Λε Πεν, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση και να προσαρμόσουν τις προεκλογικές τους καμπάνιες.

Η θέση της Μαρίν Λε Πεν

Η Μαρίν Λε Πεν εμφανίζεται να αποκομίζει άμεσα πολιτικά οφέλη από την τρέχουσα κατάσταση, προβάλλοντας τον εαυτό της ως εγγυήτρια της τάξης και της ασφάλειας. Σε διάγγελμά της την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026, υποσχέθηκε μια «ειρηνική Γαλλία», τονίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, προειδοποίησε για κατάρρευση της κρατικής εξουσίας, ενισχύοντας τη ρητορική του κόμματος περί ασφάλειας. Η κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Nathalie Loiseau δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ταραχές του Σαββάτου ευνοούν την ακροδεξιά», προσθέτοντας σε συνέντευξή της ότι «περιφέρονται γύρω από τη βία σαν γύπες».

Ωστόσο, η παρατεταμένη βία ενδέχεται να λειτουργήσει αντίστροφα για την Μαρίν Λε Πεν, ενισχύοντας τους φόβους ότι μια ενδεχόμενη επικράτησή της θα μπορούσε να βαθύνει τον κοινωνικό διχασμό στη χώρα.

Η στρατηγική του Ζαν-Λικ Μελανσόν

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν βρίσκεται σε μια δυσκολότερη πολιτική θέση, καθώς επιχειρεί να στηρίξει τους διαδηλωτές χωρίς να ταυτιστεί με τις βιαιότητες που σημειώθηκαν. Το κόμμα του, η Ανυπότακτη Γαλλία, είχε υποστηρίξει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, γεγονός που τον φέρνει σε λεπτή ισορροπία.

Πολιτικοί αντίπαλοι κατηγορούν την Αριστερά ότι υποδαυλίζει την ένταση, επιρρίπτοντας ευθύνες για την κλιμάκωση των επεισοδίων. Ο ίδιος ο Μελανσόν αντεπιτίθεται στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Επικείμενες κινητοποιήσεις και μέτρα

Την ίδια στιγμή, επικρατεί συναγερμός για τις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί για το επόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, παρόλο που η χθεσινή νύχτα ήταν ήρεμη μετά την επιβολή των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε διάφορες πόλεις.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν να εφαρμόζουν μέτρα για την αποτροπή νέων ταραχών, ενώ η κατάσταση παραμένει τεταμένη ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων. Η εξέλιξη των γεγονότων αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα στη χώρα, καθώς οι προεδρικές εκλογές του 2027 πλησιάζουν.

Με πληροφορίες από: Newsit