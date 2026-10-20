Έκρυθμη η κατάσταση στη Γαλλία: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας και ανησυχία για τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου

Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει έκρυθμη, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα πρώτα της μέτρα μετά τα εκτεταμένα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι αρχικές κινήσεις περιλαμβάνουν την επιβολή απαγορεύσεων κυκλοφορίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «μερικού ή περιορισμένου τοπικά χαρακτήρα». Η κρίση λαμβάνει πλέον μια ολοένα και πιο πολιτική τροπή, με επικρίσεις να προέρχονται ακόμα και από τον κεντρώο χώρο.

Τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι το «μπάχαλο εντοπίζεται ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα», μετά τη διυπουργική συνεδρίαση διαχείρισης της κρίσης. Κατά συνέπεια, ζήτησε από τους νομάρχες να επιβάλουν κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας για το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, που επιβλήθηκαν σε τμήματα του Παρισιού και σε άλλες πόλεις έπειτα από ημέρες διαμαρτυριών με βίαια επεισόδια, βοήθησαν να διατηρηθεί η ειρήνη στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να επιβάλουν και πάλι απαγορεύσεις της κυκλοφορίας στη διάρκεια της σημερινής νύχτας εκεί όπου το κρίνουν απαραίτητο. «Απόψε, νέες απαγορεύσεις της κυκλοφορίας θα αποφασιστούν εκεί όπου η κατάσταση το απαιτεί. Οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν επί του πεδίου, από τους νομάρχες σε συνεννόηση με τους δημάρχους», έγραψε ο Γάλλος πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ο χάρτης των οποίων δίνεται σταδιακά στη δημοσιότητα, θα είναι «μερικού ή περιορισμένου τοπικά χαρακτήρα», με τον πρωθυπουργό να αποκλείει το ενδεχόμενο να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την πρωτεύουσα. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε επίσης έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης «εάν χρειαστεί».

Εφαρμογή των μέτρων σε Παρίσι και άλλες πόλεις

Στο Παρίσι, ο αρχηγός της αστυνομίας εξέδωσε σειρά αποφάσεων με τις οποίες απαγορεύονταν οι διαδηλώσεις από το βράδυ της Δευτέρας έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου 2026, σε ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας. Σε ορισμένους τομείς, όπως στην Πλατεία Δημοκρατίας (Πλας ντε λα Ρεπιμπλίκ) και στην περιοχή Λεζ Αλ (Les Halles), επιβλήθηκε πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 23:00 και μετά. Αυτά τα σημεία επλήγησαν από εκτεταμένες λεηλασίες τις προηγούμενες ημέρες και παρέμειναν κλειστά για το κοινό από τις 23:00 έως τις 06:00 το πρωί. Παράλληλα, απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις από τις 20:00, όπως ισχύει και σε άλλες παρισινές συνοικίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηλυσίων Πεδίων, της Βαστίλης και των σιδηροδρομικών σταθμών.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας τέθηκαν σε ισχύ και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις, όπως η Λυών, το Μπορντό, η Λιλ και η Νίκαια, μετατρέποντας κεντρικές περιοχές σε «νεκρές ζώνες» κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη Λιλ, το Μπορντό και τη Νίκαια, η απαγόρευση αφορούσε αποκλειστικά ανηλίκους. Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι «η ασφάλεια όλων καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης, την οποία μια μειοψηφία παραβατών έπληξε σοβαρά». Ωστόσο, η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν ισχύει για τους κατοίκους που μπορούν να αποδείξουν «με οποιονδήποτε τρόπο» ότι το σπίτι τους βρίσκεται στις περιοχές αυτές, για τους εργαζόμενους που έχουν την υποχρέωση να μεταβούν εκεί για να εργαστούν, για τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης και τους καταστηματάρχες.

Η αιτία των διαδηλώσεων και ο απολογισμός των επεισοδίων

Η μεγάλη αναταραχή που επικρατεί στη Γαλλία οφείλεται στις διαδηλώσεις περίπου 800.000 πολιτών, μαθητών και εργαζομένων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και τις κακές συνθήκες στα σχολεία. Οι διαδηλώσεις αυτές οδήγησαν σε εκτεταμένα επεισόδια και άγριες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφηκαν περίπου 2.500 συλλήψεις και περίπου 1.000 τραυματισμένοι αστυνομικοί. Την επόμενη ημέρα των επεισοδίων, καταστηματάρχες αντίκρισαν τις ζημιές στα μαγαζιά τους, προσπαθώντας να περισώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί. Συνολικά, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 3.000 καταστήματα.

Προετοιμασία για τις επόμενες κινητοποιήσεις και ενίσχυση της αστυνομίας

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται σε συναγερμό ενόψει των συγκεντρώσεων που προγραμματίζονται για το ερχόμενο Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026. Ο Λοράν Νούνιεζ, υπουργός, υποσχέθηκε περισσότερους αστυνομικούς για το επόμενο Σάββατο, ενισχύοντας τον κλοιό περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στη Γαλλία. Ο υπουργός ανακοίνωσε στον Τύπο, μετά από συνάντηση με τον δήμαρχο της Μασσαλίας, ότι θα αναπτυχθεί μια πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το περασμένο Σάββατο.

Υπό την πίεση της Δεξιάς για έλλειψη αποφασιστικότητας απέναντι στη βία, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι απέστειλε «οδηγίες σε όλους τους εισαγγελείς της Γαλλίας ζητώντας τους να περάσουν στον χαρακτηρισμό της οργανωμένου εγκλήματος». Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει την αύξηση της διάρκειας της αστυνομικής κράτησης από τις 48 στις 72 ώρες, ενισχύοντας τα μέσα αντιμετώπισης της εκτεταμένης αναταραχής.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit, Enikos