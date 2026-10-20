Οι ιδιαιτέρως καλές καιρικές συνθήκες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σε όλη τη χώρα σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Το σκηνικό θα είναι ανοιξιάτικο, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται αλλαγή, με πτώση της θερμοκρασίας και άστατο καιρό.

Ο καιρός μέχρι την Πέμπτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος επεσήμανε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου την εξέλιξη του καιρού, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη οι συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία σε όλη την επικράτεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ αντίθετα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα επικρατεί κρύο. Οι θάλασσες της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές καλοτάξιδες, ευνοώντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Για σήμερα, Τρίτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα νότια τμήματα μέχρι το μεσημέρι. Επίσης, ομίχλη αναμένεται να σχηματιστεί τις πρωινές και βραδινές ώρες σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 21-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια της χώρας θα κυμανθεί κοντά στους 23-24 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους στις γύρω θαλάσσιες περιοχές να είναι μεταβλητοί ασθενείς, έντασης 2-3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις μέσα στην ημέρα, οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι πιο πυκνές στα νότια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι, έντασης 2-3 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού την Τετάρτη

Την Τετάρτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι νεφώσεις βαθμιαία θα πυκνώσουν στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα, αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, ενώ πρόσκαιρα το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στη δυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα κυμανθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στα δυτικά και νότια, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23-25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι νότιοι, με ένταση 5-6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ.

Αλλαγή σκηνικού από την Παρασκευή

Κοντά στην Παρασκευή, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει, με τις πρώτες μεταβολές να παρατηρούνται στη δυτική Ελλάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα γίνει αρκετά άστατος. Αναμένονται μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της επικράτειας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή από τις ανοιξιάτικες συνθήκες των προηγούμενων ημερών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr