Ο Μπέρνι Σάντερς καλεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ

Ο Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν άμεσα την παροχή βοήθειας προς το Ισραήλ. Ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Γερουσιαστής από το Βερμόντ επέκρινε έντονα την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Η παρέμβαση του Σάντερς έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται διχασμένη σχετικά με την υποστήριξη στον Νετανιάχου.

Η παρέμβαση του γερουσιαστή Σάντερς

Ο Μπέρνι Σάντερς, Γερουσιαστής από το Βερμόντ, ζήτησε μια άμεση αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ. Η κεντρική του θέση είναι η πλήρης διακοπή κάθε στρατιωτικής βοήθειας προς τη χώρα. Ο Γερουσιαστής τόνισε την ανάγκη για αυτή την αλλαγή, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για την τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Σάντερς υπογράμμισε την άποψή του ότι πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ. Η παρέμβασή του αποτελεί μια σαφή έκκληση για αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ και την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης.

Κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Γερουσιαστής Σάντερς δεν δίστασε να επικρίνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την υποστήριξή του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Σάντερς σχολίασε τη στάση του Τραμπ δηλώνοντας: «Ο Τραμπ μόλις υποστήριξε τον Νετανιάχου. Καμία έκπληξη. Ο ένας αυταρχικός ηγέτης βοηθά έναν άλλον να παραμείνει στην εξουσία».

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την άποψη του Σάντερς για τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις. Η κριτική του εστιάζει στην υποστήριξη που παρέχει ο Τραμπ στον Νετανιάχου, την οποία θεωρεί ως μια κίνηση που ενισχύει την παραμονή στην εξουσία ενός αυταρχικού ηγέτη.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση των συγκρούσεων

Ο Μπέρνι Σάντερς προειδοποίησε ότι η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκρούσεις και καταστροφές. Στην παρέμβασή του, ο Γερουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τράμπ και Νετανιάχου: Περισσότερος πόλεμος. Περισσότερη καταστροφή. Περισσότερη γενοκτονία.»

Στο πλαίσιο αυτής της προειδοποίησης, ο Σάντερς κάλεσε επίσης να τεθεί ένα τέλος στην πρακτική του Κογκρέσου των Ρεπουμπλικανών, το οποίο, όπως είπε, «απλώς εγκρίνει τα πάντα». Επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση διακοπή κάθε στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, τονίζοντας ότι αυτή η κίνηση είναι απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Διχασμός στην αμερικανική κυβέρνηση

Την ίδια ώρα που ο Γερουσιαστής Σάντερς προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εμφανίζεται διχασμένη ως προς τη στάση της απέναντι στις εκλογές στο Ισραήλ και την υποστήριξη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτός ο διχασμός υπογραμμίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ενδεικτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ στήριξε τον Νετανιάχου και μάλιστα έστειλε τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, εκτάκτως στο Ισραήλ. Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αρνήθηκε πεισματικά να παράσχει στήριξη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές διαφωνίες και τις διαφορετικές απόψεις εντός της αμερικανικής ηγεσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki