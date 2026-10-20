Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά μετονομασία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την αμφιλεγόμενη απαίτησή του για τη μετονομασία της πολιτείας του Νέου Μεξικού. Ο Τραμπ προτείνει η πολιτεία να αλλάξει αμέσως το όνομά της σε «Νέα Αμερική», δηλώνοντας ότι «δεν είμαστε το Μεξικό, είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!». Η πρόταση αυτή, την οποία δημοσιοποίησε μέσω του Truth Social, συνοδεύεται από ισχυρισμούς περί αύξησης της αξίας, του κύρους, των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων για την πολιτεία, ενώ έχει ήδη προκαλέσει άμεσες αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους.

Οι προτάσεις του Τραμπ για το όνομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του για την άμεση μετονομασία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική». Σύμφωνα με τον ίδιο, το όνομα αυτό «θα προσδώσει μεγάλη αξία και κύρος στην πολιτεία». Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι μια τέτοια αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων των κατοίκων. Επιπλέον, τόνισε ότι οι πολίτες θα νιώθουν «ακόμα μεγαλύτερη υπερηφάνεια καθώς θα χαιρετάνε την όμορφη αμερικανική μας σημαία».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ επέμεινε ότι «ίσως ακόμη και οι “δόλιες εκλογές”, για τις οποίες είναι γνωστό το Νέο Μεξικό, να γίνουν και πάλι τίμιες!». Ωστόσο, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Νέο Μεξικό έχει εμπλακεί σε εκλογική απάτη.

Προηγούμενες προσπάθειες και νομικά όρια

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για μια δεύτερη θητεία, κατά την οποία είχε ισχυριστεί ότι θα μετονομάσει περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν τα ίδια ονόματα με ξένες χώρες. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε διατάξει προηγουμένως να μετονομαστεί ο Κόλπος του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και η Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και μπορεί να χρησιμοποιήσει την εκτελεστική εξουσία για να μετονομάσει υδάτινα σώματα και άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, δεν έχει την εξουσία να μετονομάσει το Νέο Μεξικό ή άλλες πολιτείες. Μια τέτοια αλλαγή ονόματος για μια πολιτεία θα απαιτούσε πιθανότατα δράση τόσο από την ίδια την πολιτεία όσο και από το Κογκρέσο.

Οι αντιδράσεις των τοπικών αξιωματούχων

Οι νομοθέτες στο Νέο Μεξικό έχουν ήδη απορρίψει τις επιθυμίες του Τραμπ για μετονομασία της πολιτείας. Ένας Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για το Κογκρέσο στην πολιτεία, ο Γκρεγκ Κάνινγκχαμ, ο οποίος επιδιώκει να ανατρέψει τον βουλευτή Γκέιμπ Βάσκεζ (Δημοκρατικός – Νέο Μεξικό), αποστασιοποιήθηκε από την ιδέα. Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Κάνινγκχαμ δήλωσε συγκεκριμένα ότι «δεν είναι κάτι που είναι νομοθετικά εφικτό, οπότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει».

Το απόγευμα της Δευτένης, 19 Οκτωβρίου, ο γερουσιαστής του Νέου Μεξικού, Μπεν Ρέι Λουχάν, αντέδρασε άμεσα στις απαιτήσεις του Τραμπ. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Λουχάν τόνισε την ιστορική διάσταση του ονόματος της πολιτείας.

Ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα του Νέου Μεξικού

Ο γερουσιαστής Μπεν Ρέι Λουχάν υπογράμμισε ότι «το όνομα του Νέου Μεξικού χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πίσω, πολύ πριν καν υπάρξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι το όνομα «φέρει μέσα του γενιές ιστορίας, πολιτισμού και πλούσιων παραδόσεων που συνεχίζουν να διαμορφώνουν την ταυτότητά μας».

Ο Λουχάν εξέφρασε την περηφάνια των κατοίκων του Νέου Μεξικού για το όνομά τους και την πατρίδα τους, δηλώνοντας: «Είμαστε κάτοικοι του Νέου Μεξικού. Είμαστε περήφανοι για το όνομά μας, περήφανοι για την πατρίδα μας και θα διατηρήσουμε και τα δύο». Κατέληξε δε με τη δήλωση ότι «πολύ καιρό μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα, θα εξακολουθούμε να είμαστε το Νέο Μεξικό», υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα της πολιτειακής ταυτότητας έναντι των προτάσεων μετονομασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki