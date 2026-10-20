Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια: Τέσσερις νεκροί και έντεκα τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026, στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις έπληξαν την περιοχή του Κιέβου και τη Ζαπορίζια, προκαλώντας θύματα και υλικές ζημιές σε υποδομές. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στόχευσε εμπορικά πλοία και κόμβους εφοδιασμού, ενώ παράλληλα υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία.

Επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου

Στην περιφέρεια του Κιέβου, οι ρωσικές επιθέσεις της Δευτέρας το βράδυ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Επιπλέον, έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των πληγμάτων. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η επίθεση στόχευσε ένα κτίριο που στεγάζει υποδομές παραγωγής, καθώς και μια αποθήκη. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε οικισμό του Όμπουχιβ, νότια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μετά την επίθεση, η αποθήκη έπιασε φωτιά. Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μέσω του Telegram, οι υπηρεσίες αυτές διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεσθεί πλήρως. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού και αποκατάστασης των πληγέντων σημείων συνεχίζονται στην περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να επανέλθει η ομαλότητα.

Πλήγματα στη Ζαπορίζια και τις γύρω περιοχές

Παράλληλα με τις επιθέσεις στην περιοχή του Κιέβου, ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν και στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Συγκεκριμένα, η πόλη της Ζαπορίζια και η ευρύτερη περιφέρειά της δέχθηκαν χτυπήματα. Από αυτές τις επιθέσεις, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τέσσερις για το βράδυ της Δευτέρας.

Επιπλέον, πέντε άτομα τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια και την περιφέρειά της. Ο Ιβάν Φεντόροφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, ανακοίνωσε τα θύματα και τους τραυματίες μέσω του Telegram. Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο των ευρύτερων ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Στόχοι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με τους στόχους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε τρία εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στο ουκρανικό λιμάνι του Ρένι. Επίσης, ένα ακόμη εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε με κατεύθυνση προς την Οδησσό, δέχθηκε χτύπημα.

Πέρα από τα πλοία, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν και δύο κόμβους εφοδιασμού. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι εντοπίζονται στην περιφέρεια του Βολίν και στην πόλη Χμελνίτσκι. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, τα εμπορικά πλοία και οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού που αποτέλεσαν στόχο χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυραύλων Patriot

Σε ένα άλλο μέτωπο, αυτό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, παρατηρούνται καθυστερήσεις στις παραδόσεις των πυραύλων Patriot. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να καθυστερεί τις εν λόγω παραδόσεις. Η εφημερίδα Washington Post μεταδίδει αυτή την πληροφορία, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους και καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη εγκρίνει τις παραδόσεις αυτών των κρίσιμων αμυντικών συστημάτων στην Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία συνεχίζει να δέχεται ρωσικά πλήγματα και η ενίσχυση της αεράμυνάς της θεωρείται ζωτικής σημασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit