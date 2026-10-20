Η ψηφιακή οργάνωση της εξέγερσης στο Παρίσι: Discord και Telegram στο επίκεντρο

Η εξέγερση που εκτυλίσσεται στο Παρίσι δεν περιορίζεται στις οπτικές εικόνες φλεγόμενων αυτοκινήτων, σπασμένων βιτρινών και δακρυγόνων. Η ουσιαστική μάχη, όπως αποκαλύπτουν πρόσφατες αναλύσεις διεθνών μέσων ενημέρωσης, διεξάγεται στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Αυτή η κοινωνική έκρηξη στη Γαλλία παρουσιάζει χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Η μετατόπιση της οργάνωσης σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η νέα γενιά των Γάλλων διαδηλωτών έχει αλλάξει τον τρόπο οργάνωσης και επικοινωνίας. Σύμφωνα με το France 24, το αρχηγείο τους έχει μεταφερθεί σε κρυπτογραφημένα ψηφιακά οικοσυστήματα, όπου η παραδοσιακή αστυνόμευση αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου τα Κίτρινα Γιλέκα χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες όπως το Facebook ή το X, οι σημερινοί μαθητές και νεαροί εργαζόμενοι προτιμούν άλλες μεθόδους. Όπως επισημαίνει η Le Monde σε εκτενές ρεπορτάζ της, χρησιμοποιούν πλέον αποκλειστικά ιδιωτικούς διακομιστές στο Discord και κλειστά κανάλια στο Telegram για τις επικοινωνίες τους.

Το ακέφαλο κίνημα και η διάχυση της πληροφορίας

Αυτή η προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός απόλυτα ακέφαλου κινήματος. Δεν υπάρχουν επίσημοι ηγέτες με τους οποίους η κυβέρνηση θα μπορούσε να διαπραγματευτεί, ούτε εκπρόσωποι Τύπου για να μεταφέρουν τις θέσεις τους. Επίσης, απουσιάζει μια κεντρική δομή που να συντονίζει τις ενέργειες.

Η πληροφορία διαχέεται οριζόντια και με μεγάλη ταχύτητα μεταξύ των συμμετεχόντων. Αυτό καθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους πολιτικής διαμεσολάβησης εντελώς ανίσχυρες απέναντι σε ένα τέτοιο μοντέλο οργάνωσης.

Νέες τακτικές διαδηλωτών: Flash mobs και ψηφιακοί χάρτες

Οι διαδηλωτές αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την εφαρμογή νέων τακτικών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το BBC, χρησιμοποιούν τη λειτουργία live location sharing για να οργανώνουν ξαφνικά flash mobs. Αυτές οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται έξω από σχολεία και δημόσια κτίρια.

Οι ομάδες των διαδηλωτών εμφανίζονται μαζικά, αιφνιδιάζοντας τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας CRS. Στη συνέχεια, εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, προτού προλάβουν να γίνουν μαζικές συλλήψεις. Παράλληλα, όπως αναφέρει η Figaro, οι νεαροί ακτιβιστές εφαρμόζουν μια πρωτοφανή τακτική crowdsourcing. Μέσω διαδραστικών ψηφιακών χαρτών που ανανεώνονται κάθε δευτερόλεπτο, οι ίδιοι οι πολίτες καταγράφουν τις θέσεις των περιπολικών, τις κατευθύνσεις των αστυνομικών drones και τα μπλόκα, δημιουργώντας έναν ζωντανό χάρτη διαφυγής.

Η απάντηση του γαλλικού κράτους και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης

Απέναντι σε αυτή την ψηφιακή οργάνωση των διαδηλωτών, η απάντηση του γαλλικού κράτους περνάει μέσα από την υψηλή τεχνολογία. Το κράτος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από τη χρήση κρυπτογραφημένων πλατφορμών και την ταχύτητα διάχυσης της πληροφορίας.

Παράλληλα με τις τεχνολογικές απαντήσεις, η Γαλλία έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν επιβληθεί μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Παρίσι, καθώς και σε άλλες πέντε πόλεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι κινητοποιήσεις και να αποκατασταθεί η τάξη.

Κινητοποίηση και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Εκτός από το Discord και το Telegram, παρατηρείται κινητοποίηση των διαδηλωτών και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram χρησιμοποιούνται επίσης για την επικοινωνία και τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis