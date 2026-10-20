Βανς: Απέφυγε να στηρίξει τον Νετανιάχου παρά τη στήριξη Τραμπ

Πολιτικές αναταράξεις και ερωτήματα για τη γραμμή του Λευκού Οίκου προκαλεί η στάση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέφυγε να εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ. Η διαφοροποίηση αυτή καταγράφεται μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια στήριξη που παρείχε στον Ισραηλινό ηγέτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι εστιάζει αποκλειστικά στους Αμερικανούς υποψηφίους και στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η στάση του Βανς και η διαφοροποίηση από τον Τραμπ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κλήθηκε να σχολιάσει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό συνέβη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν. Ο Βανς, απαντώντας σχετικά, σημείωσε αρχικά ότι ο Πρόεδρος Τραμπ διαθέτει την πιο ισχυρή στήριξη στην αμερικανική ή διεθνή πολιτική ιστορία.

Ωστόσο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι με τον Τραμπ. Συνέδεσε τις δικές του προτεραιότητες με την εγχώρια πολιτική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει μια σαφή διαφοροποίηση στην προσέγγιση των δύο πολιτικών προσώπων ως προς τις διεθνείς εκλογικές διαδικασίες.

Προτεραιότητες στην εγχώρια πολιτική ατζέντα

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ρητά ότι η προσοχή του είναι εστιασμένη στην υποστήριξη Αμερικανών υποψηφίων. Συγκεκριμένα, τόνισε την αφοσίωσή του στις ενδιάμεσες εκλογές που επίκεινται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η δήλωση έγινε ενώ ο αντιπρόεδρος βρισκόταν καθ’ οδόν για τη Βόρεια Καρολίνα.

Το ταξίδι του Βανς στη Βόρεια Καρολίνα εντασσόταν στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλι. Η συμμετοχή του σε αυτή την εγχώρια εκστρατεία ενισχύει την έμφαση που δίνει ο ίδιος στην υποστήριξη Αμερικανών πολιτικών, αποστασιοποιούμενος από την εμπλοκή σε εκλογές άλλων χωρών.

Προηγούμενη εμπλοκή σε ξένες εκλογές

Είναι αξιοσημείωτο ότι η τρέχουσα στάση ουδετερότητας του Βανς απέναντι στις ισραηλινές εκλογές έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες ενέργειές του. Την περασμένη άνοιξη, ο Τζέι Ντι Βανς είχε πραγματοποιήσει εκστρατεία υπέρ ενός ξένου ηγέτη. Συγκεκριμένα, είχε υποστηρίξει τον τότε πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Η εκστρατεία του Βανς υπέρ του Όρμπαν είχε λάβει χώρα πριν το δεξιό κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού χάσει τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα του. Αυτό το προηγούμενο περιστατικό υπογραμμίζει μια αλλαγή στην προσέγγιση του Αμερικανού αντιπροέδρου όσον αφορά την εμπλοκή του σε εκλογικές διαδικασίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ευαίσθητη συγκυρία για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

Η στάση ουδετερότητας που τήρησε ο Τζέι Ντι Βανς απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία. Αυτή η συγκυρία έχει σημασία τόσο για τους Αμερικανοεβραίους όσο και για τη γενικότερη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Η αποφυγή έκφρασης στήριξης προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σε μια τέτοια περίοδο, μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους.

Οι πολιτικές αναταράξεις που προκαλεί η στάση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ εγείρουν ερωτήματα για τη συνολική γραμμή του Λευκού Οίκου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η διαφοροποίηση από τη δημόσια στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Νετανιάχου, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, αναδεικνύει πιθανές εσωτερικές διαφωνίες ή διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις εντός της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Enikos