Εκτεταμένες λεηλασίες σε καταστήματα πολυτελείας στη Γαλλία εν μέσω διαδηλώσεων

Εκτεταμένες λεηλασίες σημειώθηκαν σε καταστήματα πολυτελείας σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026. Ομάδες κουκουλοφόρων στόχευσαν μεγάλα εμπορικά σήματα, όπως Louis Vuitton, Celine, Dior, Hermès, καθώς και καταστήματα της Apple και τις Galeries Lafayette. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα για την ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και αρπαγές προϊόντων μεγάλης αξίας.

Στόχος τα καταστήματα πολυτελείας

Τα μεγαλύτερα fashion brands έγιναν στόχος επιδρομών από ομάδες κουκουλοφόρων. Μεταξύ των καταστημάτων που δέχθηκαν επίθεση ήταν οίκοι όπως Louis Vuitton, Celine, Dior και Hermès. Επίσης, λεηλατήθηκαν καταστήματα της Apple και οι εμβληματικές Galeries Lafayette.

Οι δράστες έσπασαν βιτρίνες με βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα, εισέβαλαν στα εμπορικά καταστήματα και άρπαξαν τσάντες, ρούχα και προϊόντα μεγάλης αξίας μέσα σε λίγα λεπτά. Οι εικόνες από τις λεηλασίες των Louis Vuitton, Hermès και Apple αναδείχθηκαν ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα των ημερών.

Εικόνες βίας και καταστροφής

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν κατέγραψαν τις βίαιες επιδρομές και την εκτεταμένη καταστροφή. Τα πλάνα δείχνουν κουκουλοφόρους να καταστρέφουν τις βιτρίνες, να λεηλατούν τα καταστήματα και στη συνέχεια να εξαφανίζονται στους γύρω δρόμους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα βίντεο από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πιο εμβληματικά πολυκαταστήματα του Παρισιού, καθώς και οι επιθέσεις σε καταστήματα των Louis Vuitton, Celine και Dior. Τα καταστήματα των πανάκριβων οίκων, αλλά και οι εμπορικοί δρόμοι μεγάλων γαλλικών πόλεων, μετατράπηκαν σε σκηνικό εκτεταμένων λεηλασιών.

Γεωγραφική εξάπλωση των επεισοδίων

Οι λεηλασίες δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο πόλη, αλλά επεκτάθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Από το Παρίσι και το Μπορντό έως τη Μασσαλία, τη Λιλ και τη Νίκαια, εικόνες με σπασμένες βιτρίνες και καταστήματα που αδειάζουν μέσα σε λίγα λεπτά αποτυπώνουν την ένταση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, στο Μπορντό, καταστήματα της Louis Vuitton και της Apple δέχθηκαν επιθέσεις, με κουκουλοφόρους να σπάνε τις εισόδους και να αφαιρούν εμπορεύματα. Στο Παρίσι, η μπουτίκ Céline στην Avenue Montaigne λεηλατήθηκε, ενώ στη Λυών, στην οδό République en Presqu’île, η κοσμηματοπωλεία Komal υπέστη ολοκληρωτική λεηλασία. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να περιορίσουν τα επεισόδια.

Το πλαίσιο των πανεθνικών κινητοποιήσεων

Οι λεηλασίες εκτυλίχθηκαν στο περιθώριο των πανεθνικών κινητοποιήσεων που διοργανώθηκαν για το αυξανόμενο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η χώρα πλησιάζει στις εκλογές του 2027.

Πίσω από τις σπασμένες βιτρίνες, διασταυρώνονται η οικονομική πίεση, η κοινωνική διαμαρτυρία και η πολιτική αντιπαράθεση. Η Γαλλία περιγράφεται ως μια ρημαγμένη χώρα, με την κρίση να έχει ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Η εκτεταμένη βία και οι λεηλασίες έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αρχών. Η δυνατότητα της κυβέρνησης να ελέγξει την κατάσταση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η διεύθυνση της κοσμηματοπωλείας Komal στη Λυών εξέφρασε την αγωνία της, δηλώνοντας: «Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να επιχειρούμε αν η ασφάλεια των καταστημάτων μας δεν είναι εξασφαλισμένη;». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες των επιχειρηματιών μετά τα εκτεταμένα περιστατικά βίας και καταστροφών.

Με πληροφορίες από: Newsit