Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σάρωσαν τη χώρα – Νεκροί και εκτεταμένες ζημιές

Η Ισπανία δοκιμάστηκε σκληρά το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου 2026, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταρρακτώδεις βροχές οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες, υλικές ζημιές και, δυστυχώς, σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η χώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει νέα κύματα σφοδρών καταιγίδων τις επόμενες ώρες.

Σφοδρή κακοκαιρία και ανθρώπινες απώλειες

Το βράδυ του Σαββάτου, μια γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα κοντά στη Βαρκελώνη, στην περιοχή της Καταλονίας, και βρέθηκε νεκρή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. Το τραγικό αυτό περιστατικό ανέβασε τον συνολικό αριθμό των νεκρών που σχετίζονται με τις πλημμύρες τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε πέντε.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις αρχές να καταγράφουν εκατοντάδες περιστατικά. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνέχιση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Κόκκινος συναγερμός και μέτρα προστασίας

Λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET σήμανε «κόκκινο συναγερμό» για τη Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων, καθώς και για την περιοχή της Βαλένθιας. Στη Βαλένθια είχαν σημειωθεί το 2024 οι πιο φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων έλαβε άμεσα μέτρα, κλείνοντας τα σχολεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα. Παράλληλα, στη Βαλένθια, ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις.

Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθιας, της Ίμπιζας και του γειτονικού νησιού Φορμεντέρα. Τα μηνύματα αυτά καλούσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενόψει της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού.

Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι αρχές της Βαλένθιας, της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν ήδη αναφέρει εκατοντάδες περιστατικά που σχετίζονται με τις πλημμύρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλημμυρισμένα σπίτια, απροσπέλαστοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Στην Ίμπιζα, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με πολλά αυτοκίνητα να βυθίζονται στα λασπόνερα. Παραθαλάσσια θέρετρα, γνωστά για τη νυχτερινή τους ζωή, έχουν ερημωθεί λόγω της κακοκαιρίας. Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί προς το αεροδρόμιο του νησιού παραμένει κλειστός, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena, τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια και άλλες πτήσεις επίσης ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας σημαντικά την αεροπορική σύνδεση της Ίμπιζας.

Δραματική κατάσταση σε Ολίβα και Αλχεθίρας

Η πόλη Ολίβα, στην περιοχή Λα Σαφόρ της Βαλένθιας, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δραματική κατάσταση. Η παραλία της Ολίβα βρέθηκε κάτω από το νερό, ενώ αυτοκίνητα βυθίστηκαν και σπίτια πλημμύρισαν. Περίπου 200 άτομα παγιδεύτηκαν σε όλη την πόλη, με ελικόπτερα να επιχειρούν για τη διάσωσή τους.

Επιπλέον, περίπου 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από κατασκηνώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα. Ο δήμαρχος της Ολίβα έχει περιγράψει την κατάσταση ως εξαιρετικά σοβαρή.

Στην Αλχεθίρας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε κατοικίες, γκαράζ και εμπορικά καταστήματα. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε δεκάδες περιστατικά, ενώ οι αρχές διατήρησαν κλειστούς αρκετούς δημόσιους χώρους προληπτικά, για την ασφάλεια των πολιτών.

Συνδρομή του στρατού και συνεχιζόμενη επαγρύπνηση

Ο ισπανικός στρατός έχει στείλει δυνάμεις στην Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα, προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές αρχές στη διαχείριση της κατάστασης και στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Η παρουσία του στρατού κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Οι αρχές παραμένουν σε συνεχή επαγρύπνηση, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Ισπανία θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με σφοδρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες. Η έκκληση προς τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και ιδιαίτερη προσοχή παραμένει σε ισχύ.

Με πληροφορίες από: Newsit