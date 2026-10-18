Δύσκολη προσαρμογή για τον Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ

Μια δύσκολη περίοδο διανύει ο Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, καθώς η παρουσία του στον βραζιλιάνικο σύλλογο εξελίσσεται μακριά από τις αρχικές προσδοκίες. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός από την ΑΕΚ τον περασμένο Αύγουστο, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά του να καθιερωθεί στη νέα του ομάδα. Μέχρι στιγμής, ο 30χρονος εξτρέμ έχει καταγράψει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το μέλλον του.

Η περιορισμένη αγωνιστική παρουσία

Ο Νίκλας Ελίασον, από την ημέρα που εντάχθηκε στην Ιντερνασιονάλ ως δανεικός από την ΑΕΚ τον περασμένο Αύγουστο, δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερή θέση στα πλάνα της βραζιλιάνικης ομάδας. Η αγωνιστική του παρουσία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς έχει καταγράψει μόλις 28 λεπτά συμμετοχής.

Αυτά τα 28 λεπτά έχουν μοιραστεί σε έξι εμφανίσεις, χωρίς ο Σουηδός ποδοσφαιριστής να έχει σημειώσει κάποιο γκολ ή να έχει μοιράσει ασίστ. Η κατάσταση αυτή δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ελίασον στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί και να προσφέρει στην ομάδα του.

Η επίδραση της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία

Η κατάσταση για τον Νίκλας Ελίασον έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Ιντερνασιονάλ. Με τον Εντουάρντο Μπαπτίστα να αναλαμβάνει τον πάγκο της ομάδας, ο Σουηδός εξτρέμ δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό, παραμένοντας εκτός των βασικών επιλογών του Βραζιλιάνου προπονητή.

Προηγουμένως, επί των ημερών του Πάουλο Πετζολάνο, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έπαιρνε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, ακόμη και τότε, αγωνιζόταν κυρίως ως αλλαγή, χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ενδεκάδα ή στο rotation της ομάδας.

Οι παράγοντες της δυσκολίας προσαρμογής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από τη Βραζιλία, η δυσκολία προσαρμογής του Νίκλας Ελίασον στις απαιτήσεις του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την περιορισμένη του παρουσία. Το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και οι ιδιαιτερότητες του πρωταθλήματος φαίνεται να έχουν επηρεάσει την ενσωμάτωσή του.

Επιπλέον, ο έντονος ανταγωνισμός στις πτέρυγες της επίθεσης έχει συμβάλει σημαντικά στην κατάσταση. Η παρουσία πολλών ποδοσφαιριστών που διεκδικούν τις ίδιες θέσεις καθιστά δύσκολη την εύρεση αγωνιστικού χρόνου για τον Σουηδό μεσοεπιθετικό.

Ο έντονος ανταγωνισμός στις πτέρυγες της επίθεσης

Στην ιεραρχία των επιθετικών πτερύγων της Ιντερνασιονάλ, ο Νίκλας Ελίασον βρίσκεται πίσω από αρκετούς συμπαίκτες του. Οι Καρμπονέρο, Βιτίνιο και Καλέμπε θεωρούνται ψηλότερα στις επιλογές του προποθητή, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες του Σουηδού.

Ακόμη και ο Μπερναμπέι, ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως αριστερός μπακ, χρησιμοποιείται σε πιο προωθημένο ρόλο, προσθέτοντας έναν ακόμη παίκτη στην ήδη μεγάλη λίστα του ανταγωνισμού για τις θέσεις στην επίθεση.

Το μέλλον του Σουηδού στη Βραζιλία

Δύο μήνες μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ και την ένταξή του στην Ιντερνασιονάλ, ο Νίκλας Ελίασον εξακολουθεί να αναζητά αγωνιστικό χώρο και ευκαιρίες για να δείξει τις ικανότητές του. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με την εξέλιξη του δανεισμού του.

Το μέλλον του στον βραζιλιάνικο σύλλογο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά εφόσον η παρούσα κατάσταση, με την περιορισμένη συμμετοχή, δεν διαφοροποιηθεί το επόμενο διάστημα. Η ανάγκη για αγωνιστική δράση είναι επιτακτική για τον 30χρονο εξτρέμ.

Με πληροφορίες από: Athletiko