Τα έγγραφα του TIME για τα δισεκατομμύρια του Κατάρ στη Γάζα και ο ρόλος του Νετανιάχου

Αποκαλυπτικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό TIME καταγράφουν τον άμεσο και ενεργό ρόλο των ισραηλινών κυβερνήσεων στη διοχέτευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ στη Γάζα. Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να υποστήριζε αυτόν τον μηχανισμό οικονομικής βοήθειας. Η συγκεκριμένη πολιτική βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς συνδέεται με τις συνθήκες που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο ενεργός ρόλος των ισραηλινών κυβερνήσεων

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό TIME, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν περιορίστηκε απλώς στην ανοχή της χρηματοδότησης της Γάζας από το Κατάρ. Αντιθέτως, διαδραμάτισε έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση, την εποπτεία και τη διατήρηση ενός μηχανισμού οικονομικής βοήθειας, ο οποίος λειτουργούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, διοχετεύθηκαν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια στον παλαιστινιακό θύλακα επί περισσότερο από μία δεκαετία. Τα εν λόγω έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται επιστολές ανώτατων Ισραηλινών αξιωματούχων προς την ηγεσία του Κατάρ, αποτυπώνουν μια στενή συνεργασία που έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια ρητορική του Ισραήλ απέναντι στην Ντόχα.

Η πολιτική του Νετανιάχου και η επίθεση της Χαμάς

Στο επίκεντρο αυτής της μακροχρόνιας πολιτικής βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ίδιος επιχειρεί να υπερασπιστεί την εν λόγω πολιτική, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τις ευθύνες για τις συνέπειές της.

Το δημοσίευμα του TIME αφήνει να εννοηθεί πως αυτή η «κρυφή» κίνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού φέρεται να «χρηματοδότησε» όχι μόνο την παραμονή της Χαμάς στην εξουσία, αλλά και την ίδια την επίθεση του 2023. Η 7η Οκτωβρίου, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε ριζικά τα δεδομένα.

Η έναρξη και η εξέλιξη της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση της Γάζας από το Κατάρ ξεκίνησε το 2007, μετά την ανάληψη του ελέγχου του θύλακα από τη Χαμάς. Αρχικά, οι ισραηλινές κυβερνήσεις δεν συμμετείχαν άμεσα στις μεταφορές χρημάτων, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Η κατάσταση άλλαξε υπό την πρωθυπουργία του Νετανιάχου, όταν, από το 2012, το Ισραήλ άρχισε να διευκολύνει συστηματικά τη διοχέτευση της βοήθειας. Έως το 2018, το Κατάρ είχε διοχετεύσει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια στη Γάζα, σύμφωνα με ανάλυση που παρουσιάστηκε σε Ισραηλινούς υπουργούς και την οποία είχε αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Ο ισραηλινός μηχανισμός, σύμφωνα με τα έγγραφα και τις μαρτυρίες που παρουσιάζει το TIME, περιλάμβανε την έγκριση προμηθειών τροφίμων και ιατρικού υλικού. Επίσης, περιελάμβανε την επιλογή παλαιστινιακών οικογενειών που δικαιούνταν οικονομική ενίσχυση, καθώς και την οργάνωση της διανομής των χρημάτων. Παράλληλα, η χρηματοδότηση κάλυπτε βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, όπως καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Το παράδοξο της διπλής στάσης

Ένα από τα πιο παράδοξα στοιχεία που αναδεικνύονται από τα έγγραφα του TIME είναι η διπλή στάση που τηρούσαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ενώ δημόσια κατηγορούσαν την Ντόχα ότι χρηματοδοτούσε τη Χαμάς, ιδιωτικά ζητούσαν επίμονα τη συνέχιση των πληρωμών προς τη Γάζα.

Αυτή η στενή συνεργασία, η οποία αποκαλύπτεται από τα έγγραφα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια ρητορική του Ισραήλ απέναντι στην Ντόχα. Η αντίφαση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις πίσω από την υιοθέτηση και διατήρηση αυτής της πολιτικής.

Οι υποψίες για τον «κρυφό» στόχο

Η κίνηση αυτή του Νετανιάχου, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, κρύβει την προσπάθειά του να παραμείνει δυνατή η Χαμάς. Ο φερόμενος στόχος ήταν η διαίρεση του λαού της Παλαιστίνης, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγούσε στην διάλυσή του.

Ουσιαστικά, αυτό που αφήνει να εννοηθεί το δημοσίευμα του TIME, είναι πως αυτή η «κρυφή» κίνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού «χρηματοδότησε» όχι μόνο την παραμονή της Χαμάς στην εξουσία, αλλά και την ίδια την επίθεση που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Με πληροφορίες από: Topontiki