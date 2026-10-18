Ραγδαία κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα: Έξι επιθέσεις σε πλοία μέσα σε δέκα ημέρες

Ενώ η παγκόσμια προσοχή παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, μια σιωπηλή αλλά καταστροφική κλιμάκωση εκτυλίσσεται στη Μαύρη Θάλασσα. Με αλλεπάλληλες επιθέσεις από φονικά drones, βυθίσεις εμπορικών πλοίων και δεκάδες νεκρούς ναυτικούς, η περιοχή μετατρέπεται ραγδαία στην πιο επικίνδυνη θαλάσσια δίοδο του πλανήτη.

Τα χτυπήματα προέρχονται από ρωσικά ή ουκρανικά drones, προκαλώντας συναγερμό σε Βουλγαρία, Ρουμανία και ΝΑΤΟ, καθώς η σύγκρουση αγγίζει πλέον άμεσα τα σύνορα της συμμαχίας.

Κύμα επιθέσεων σε εμπορικά πλοία

Μόνο μέσα σε δέκα ημέρες του Οκτωβρίου, σημειώθηκαν έξι επιθέσεις σε πλοία, σηματοδοτώντας μια δραματική κλιμάκωση της θαλάσσιας σύγκρουσης. Μεταξύ των πλοίων που δέχθηκαν χτυπήματα ήταν τα «Able» και «Chelsea-3».

Οι απειλές κατά της εμπορικής ναυτιλίας, που μεταφέρει κυρίως σιτηρά και πετρέλαιο, δεν δείχνουν κανένα σημείο ύφεσης, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία αναλύσεων κινδύνου Ambrey. Τα ασφάλιστρα διέλευσης έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα ναυτικοί και ναυτιλιακές εταιρείες να αρνούνται πλέον να προσεγγίζουν τα ουκρανικά λιμάνια.

Το περιστατικό του «Alfa Watan»

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα «The Guardian», τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου, το πλήρωμα του βουλγαρικού φέρι μπόουτ «Dioscuria» έγινε μάρτυρας μιας ισχυρής έκρηξης. Το περιστατικό συνέβη 70 μίλια ανοιχτά της παράκτιας πόλης Μπιάλα, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας.

Το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο «Alfa Watan», το οποίο κατευθυνόταν προς το ρουμανικό λιμάνι της Σουλινά, είχε μόλις δεχθεί επίθεση. Η επίθεση αυτή πιθανότατα προήλθε από ρωσικά εναέρια και θαλάσσια drones. Όταν το «Dioscuria» έφτασε στο σημείο, βρήκε μόνο μια αναποδογυρισμένη σωσίβια λέμβο και σωσίβια να επιπλέουν στο νερό, χωρίς κανένα ίχνος από το 10μελές πλήρωμα του «Alfa Watan».

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και τα drones

Τους τελευταίους μήνες, η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί στο πλέον επικίνδυνο πέρασμα στον πλανήτη, ξεπερνώντας ακόμη και τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα, οι απώλειες ναυτικών στην περιοχή ξεπέρασαν ακόμη και τις απώλειες του αμερικανικού στρατού σε ολόκληρο τον πόλεμο του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Tomas Alexa, αναλυτή της Ambrey, από τον Ιούλιο παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στη συχνότητα των επιθέσεων, με τις ρωσικές δυνάμεις να θεωρούνται υπεύθυνες για το 80% αυτών. Η ραγδαία αύξηση των θυμάτων αποδίδεται στην τακτική του «double tap» (διπλό χτύπημα), όπου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα εναέρια και θαλάσσια drones. Τα τελευταία φέρουν συχνά εκρηκτικά φορτία έως και μισού τόνου, με αποτέλεσμα τα μικρότερα σκάφη που κινούνται κυρίως στο κανάλι του Δούναβη να βυθίζονται σχεδόν αμέσως.

Ο στόχος της Ρωσίας και οι επιπτώσεις

Ο αναλυτής της Ambrey, Tomas Alexa, τονίζει ότι παρατηρείται κλιμάκωση τόσο στον αριθμό των επιθέσεων όσο και στη γεωγραφική τους εξάπλωση. Ο στόχος της Ρωσίας είναι σαφής: να πλήξει τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών και αγροτικών προϊόντων.

Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι η δραματική μείωση των πλοίων που προσέγγιζαν τα ουκρανικά λιμάνια. Τα ασφάλιστρα έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, καθιστώντας τη διέλευση εξαιρετικά δαπανηρή και επικίνδυνη για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ναυτικούς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis