Η Ευρώπη σε αναβρασμό: Χιλιάδες στους δρόμους, συγκρούσεις και συλλήψεις σε Γαλλία, Ιταλία και Αλβανία

Ένα πρωτοφανές κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων καταγράφεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αλβανία να βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά επεισόδια. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις και οι εκατοντάδες συλλήψεις σηματοδοτούν την κλιμάκωση της έντασης. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Γενικευμένη αναταραχή στην Ευρώπη

Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, η ένταση κλιμακώθηκε από το Παρίσι και το Μιλάνο μέχρι τα Τίρανα, με τις εικόνες από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις να είναι ενδεικτικές της κατάστασης. Οι διαδηλώσεις περιλάμβαναν φλεγόμενα οχήματα, κατεστραμμένα καταστήματα και αστυνομικές δυνάμεις με πλήρη εξάρτυση.

Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά, ζητώντας καλύτερους μισθούς, προσιτή στέγη και αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες. Κοινός παρονομαστής των κινητοποιήσεων είναι το αυξανόμενο κόστος ζωής, η κατάσταση της εκπαίδευσης και η γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον.

Η κατάσταση στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής αναταραχής, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, οι οποίες εξελίχθηκαν σε σοβαρά επεισόδια σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ το συνδικάτο CGT ανεβάζει τον αριθμό των διαδηλωτών στις 800.000.

Παρότι μεγάλο μέρος των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πυρπολήθηκαν οχήματα, λεηλατήθηκαν καταστήματα και προκλήθηκαν ζημιές σε δημόσια κτίρια. Ο νεότερος απολογισμός των γαλλικών Αρχών κάνει λόγο για 2.400 συλλήψεις και σχεδόν 1.000 τραυματίες αστυνομικούς. Ένας διαδηλωτής πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή στο Παρίσι, με τις συνθήκες του θανάτου του να διερευνώνται.

Κινητοποιήσεις σε Ιταλία και Αλβανία

Η Ιταλία προετοιμάζει κυβερνητική σύσκεψη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης, καθώς το Μιλάνο ήταν μία από τις πόλεις όπου καταγράφηκαν σοβαρά επεισόδια το Σαββατοκύριακο. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων, παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αντίστοιχα, η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, με τα Τίρανα να αποτελούν ένα από τα σημεία όπου η ένταση κλιμακώθηκε. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία, όπως και στην Ιταλία, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής δυσαρέσκειας που εκδηλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Δυσαρέσκεια σε Πορτογαλία, Ισπανία και Βέλγιο

Στην Πορτογαλία, διαδηλωτές επέλεξαν να κατασκηνώσουν σε κεντρικές πλατείες, απαιτώντας άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση, ένα από τα βασικά αιτήματα που απασχολούν τους πολίτες και σε άλλες χώρες. Η μέθοδος αυτή υπογραμμίζει την επιμονή των διαδηλωτών να αναδείξουν το πρόβλημα της προσιτής στέγης.

Αντίστοιχη κοινωνική δυσαρέσκεια καταγράφεται στην Ισπανία και το Βέλγιο, όπου οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την κατάσταση της εκπαίδευσης και τη γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι κινητοποιήσεις σε αυτές τις χώρες, αν και δεν αναφέρονται λεπτομερώς, συμβάλλουν στην εικόνα ενός ευρωπαϊκού αναβρασμού.

Η νεολαία στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων

Η νεολαία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά της. Τα αιτήματα της νεολαίας επικεντρώνονται στην υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, την ανεργία και τη δυσκολία οικονομικής ανεξαρτητοποίησης, προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον τους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητοποιήσεις αυτές, παρόλο που δεν αποτελούν ένα ενιαίο οργανωμένο ευρωπαϊκό κίνημα, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα που προβάλλονται. Αυτή η ομοιότητα υποδηλώνει κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Με πληροφορίες από: Enikos