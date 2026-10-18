Ιδιωτικό mega yacht 80 μέτρων με πισίνα εντοπίστηκε στις ακτές της Βόρειας Κορέας

Ένα πολυτελές σκάφος, μήκους 80 μέτρων, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει εντοπιστεί επανειλημμένα σε δορυφορικές εικόνες. Το σκάφος εμφανίζεται στα ανοιχτά των ακτών της Βόνσαν στη Βόρεια Κορέα, με τις εμφανίσεις του να καλύπτουν την περίοδο από τον Ιούλιο έως τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι η εντυπωσιακή πισίνα 50 μέτρων που διαθέτει στο κατάστρωμα.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολυτελούς σκάφους

Το 80μετρο σκάφος ξεχωρίζει για την πολυτέλεια και τις ανέσεις που προσφέρει. Στο κατάστρωμά του δεσπόζει μια πισίνα μήκους 50 μέτρων, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά του στοιχεία. Στη μία άκρη της πισίνας, έχει διαμορφωθεί ένα σύμπλεγμα από νεροτσουλήθρες, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες αναψυχής.

Οι δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν την παρουσία του σκάφους σε διάφορες χρονικές στιγμές. Η επανειλημμένη εμφάνισή του στις ακτές της Βόνσαν, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, υποδηλώνει τη συχνή χρήση του.

Οι κινήσεις του yacht και η τοποθεσία του

Πριν από τις εμφανίσεις του στα ανοιχτά της Βόνσαν, το σκάφος παρέμεινε ακινητοποιημένο για αρκετούς μήνες. Βρισκόταν σε μια εγκατάσταση συντήρησης, όπου πιθανότατα πραγματοποιούνταν εργασίες. Στις αρχές Ιουλίου, το πολυτελές yacht μετακινήθηκε από την εγκατάσταση αυτή και βρέθηκε στα θαλάσσια ύδατα μιας παράκτιας λωρίδας.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστή ως Χερσόνησος Κάλμα. Η Χερσόνησος Κάλμα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη Βόνσαν, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Στη Βόνσαν βρίσκεται μια τεράστια βίλα, η οποία χρησιμοποιείται από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την οικογένειά του για διαμονή και αναψυχή.

Η σύνδεση με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας

Η παρουσία του σκάφους κοντά στην κατοικία του Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει τις εκτιμήσεις για την ιδιοκτησία του. Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, δεν ήταν το μοναδικό μεγάλο σκάφος που βρισκόταν σε κίνηση στην περιοχή. Αρκετά ακόμη μεγάλα σκάφη εθεάθησαν επανειλημμένα κοντά στην ίδια βίλα του ηγέτη.

Είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι αυτά τα σκάφη χρησιμοποιούνται από τον Κιμ και την οικογένειά του. Πρώην αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας, αυτόμολοι και ειδικοί στον τομέα δηλώνουν ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε δεν έχει άμεση σύνδεση με την ηγεσία του καθεστώτος να κατέχει ή να χρησιμοποιεί ελεύθερα σκάφη τέτοιου μεγέθους και πολυτέλειας.

Μαρτυρίες και το οικονομικό πλαίσιο

Ο Ρι Γιονγκ Χο, ο οποίος υπήρξε κάποτε αξιωματούχος στο Γραφείο 39 του Εργατικού Κόμματος, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των σκαφών. Όπως ανέφερε, «Τον χειμώνα τα κρατούσαν στο ναυπηγείο. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, τα έβγαζαν έξω, τα μετακινούσαν προς τη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα και τα χρησιμοποιούσαν για κολύμπι και αναψυχή».

Το Γραφείο 39 του Εργατικού Κόμματος θεωρείται ότι εμπλέκεται στη συγκέντρωση και διαχείριση ξένου συναλλάγματος, το οποίο προορίζεται για την ηγεσία της χώρας. Ο πλούτος των ατόμων που βρίσκονται στην κορυφή της μυστικοπαθούς δικτατορίας της Βόρειας Κορέας είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια.

Αντίστοιχα, τα οικονομικά στοιχεία της χώρας παραμένουν αδιαφανή. Ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς φορείς βασίζονται σε εκτιμήσεις για να κατατάξουν τη Βόρεια Κορέα ως μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Παράλληλα, η χώρα διατηρεί έναν ιδιαίτερα διογκωμένο αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος χρηματοδοτεί ένα πυρηνικό πρόγραμμα που βρίσκεται υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis