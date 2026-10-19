Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον κίνδυνο πολιτικής παράλυσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας πρωτοφανούς πολιτικής παράλυσης, σε μια περίοδο κατά την οποία καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομία, την ενέργεια και τη στήριξη της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές αναταράξεις και οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης απειλούν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια συνεννόησης μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως επισημαίνει το Politico, η αδυναμία λήψης αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι ο επόμενος Προϋπολογισμός και το ενεργειακό σοκ, αποτελεί βασική πρόκληση.

Οι κρίσιμες αποφάσεις που εκκρεμούν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνίας για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της ιστορίας της, ο οποίος ανέρχεται σε 2 τρισ. ευρώ. Αυτή η αδυναμία λήψης αποφάσεων επηρεάζει άμεσα την ικανότητά της να καλύψει το τεράστιο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας, σε μια περίοδο που η στήριξη προς τη χώρα αυτή είναι ζωτικής σημασίας.

Παράλληλα, η Ένωση καλείται να διαχειριστεί τις γεωπολιτικές πιέσεις που προέρχονται τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Κίνα. Οι πιέσεις αυτές προστίθενται στις εσωτερικές προκλήσεις, καθιστώντας ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση και την ανάγκη για συντονισμένες ευρωπαϊκές ενέργειες σε κρίσιμα ζητήματα.

Πολιτικές αναταράξεις και εκλογικοί κύκοι

Ένας επιπλέον παράγοντας αστάθειας που έχει προστεθεί στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κατάσταση στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της. Αυτές οι χώρες αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 60% του ΑΕΠ και του πληθυσμού της Ένωσης και βρίσκονται μπροστά σε εκλογές ή αντιμετωπίζουν σοβαρές πολιτικές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, η Ισπανία οδηγείται στις κάλπες τον Νοέμβριο, ενώ στη Γαλλία η προεδρική θητεία του Εμανουέλ Μακρόν ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2027. Στη Γερμανία, η άνοδος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) ασκεί πιέσεις στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ενώ και η Ιταλία οδεύει προς εκλογές το 2027. Αυτοί οι εκλογικοί κύκλοι και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις σε τόσο σημαντικά κράτη-μέλη ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική πορεία της ΕΕ.

Οι δυσκολίες στη λήψη κοινών αποφάσεων

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων είναι μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τις Βρυξέλλες. Οι εθνικές πολιτικές σκοπιμότητες ενδέχεται να καταστήσουν ακόμη πιο δύσκολους τους συμβιβασμούς που απαιτούνται για τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων. Η ανάγκη για ομοφωνία ή ευρεία συναίνεση σε πολλά ζητήματα καθίσταται πιο περίπλοκη όταν τα κράτη-μέλη είναι απασχολημένα με τις δικές τους εσωτερικές πολιτικές διεργασίες και εκλογικές αναμετρήσεις.

Η αδυναμία λήψης αποφάσεων για κρίσιμα ζητήματα, όπως ο επόμενος Προϋπολογισμός και το ενεργειακό σοκ, υπογραμμίζει την έκταση της πρόκλησης. Η πολιτική παράλυση που διαφαίνεται μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην ικανότητα της Ένωσης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής ως ενδεικτικό παράδειγμα

Μια πρώτη εικόνα των δυσκολιών που περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πήραμε από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Δύο ημέρες διεργασιών και συζητήσεων μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών δεν κατάφεραν να σημειώσουν καμία πρόοδο στο ζήτημα του προϋπολογισμού, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαφωνίες που υπάρχουν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Συνόδου υπήρξε και έντονη αντιπαράθεση για το ενεργειακό ζήτημα, ένα θέμα που παραμένει κρίσιμο για την οικονομική σταθερότητα των κρατών-μελών. Παρά τις προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του 2026, από τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν προέκυψε κάποια δέσμευση. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία στην επίτευξη κοινών τόπων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis