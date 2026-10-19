Οργή και αγωνία στους εμπόρους του Παρισιού: «Μας παρέδωσαν στους βανδάλους»

Έντονη αγωνία και φόβος επικρατούν μεταξύ των εμπόρων στο Παρίσι, καθώς οι εικόνες που ακολούθησαν τις λεηλασίες της 17ης Οκτωβρίου αποτυπώνουν μια κατάσταση χάους. Καταστηματάρχες παραμένουν ξάγρυπνοι πίσω από κλειστά ρολά, αναζητούν προστασία από εταιρείες φύλαξης και προσπαθούν να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις τους με ξύλινες σανίδες.

Σε αρκετές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας καταγράφονται συνεχώς νέες επιθέσεις και κλοπές, με πολυτελείς μάρκες να αποτελούν συχνά στόχο των βάνδαλων.

Οι λεηλασίες στο Παρίσι και η αγωνία των εμπόρων

Η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ωθώντας τους εμπόρους σε δραστικά μέτρα για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Η αγωνία είναι τόσο μεγάλη που πολλοί επιλέγουν να περνούν τις νύχτες μέσα στα καταστήματά τους, με την ελπίδα ότι η παρουσία τους θα αποτρέψει τους επίδοξους διαρρήκτες.

Οι προσπάθειες θωράκισης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ξύλινων σανίδων στις βιτρίνες και την αναζήτηση ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης, καθώς η αίσθηση ανασφάλειας είναι διάχυτη.

Ξάγρυπνοι για την προστασία των καταστημάτων

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Φρεντ, ιδιοκτήτη καταστήματος με συλλεκτικά παιχνίδια στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού. Ο Φρεντ και ο συνέταιρός του, Μορίς, εναλλάσσονται στη φύλαξη του καταστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο Μορίς οχυρώθηκε από τις 14:00 έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, οπότε και τον αντικατέστησε ο Φρεντ.

Ο Φρεντ, με εμφανώς καταπονημένα χαρακτηριστικά, περιγράφει τις λεηλασίες που συνέβησαν σε γειτονικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει, ένας καπνοπώλης φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια όταν προσπάθησε να αντισταθεί στους ταραξίες, ενώ άλλοι επαγγελματίες παρακολουθούσαν ανήμποροι τις επιχειρήσεις τους να γίνονται στόχος διαρρηκτών.

«Μας παρέδωσαν στους βανδάλους»

Ο Μορίς, επιστρέφοντας στο κατάστημα με προμήθειες για να περάσουν τη νύχτα, περιγράφει την κατάσταση που επικράτησε το Σάββατο με έντονη δυσαρέσκεια. «Μας παρέδωσαν στους βανδάλους από τις 18:30 έως τις 03:00 τα ξημερώματα, χωρίς κανέναν αστυνομικό», δηλώνει. Είδε τους βάνδαλους να φεύγουν από άλλα καταστήματα με καρότσια γεμάτα προϊόντα και παρακολουθούσε τις ειδήσεις όλη τη νύχτα.

Οι δύο συνεργάτες ελπίζουν ότι η παρουσία τους στο κατάστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα, σε συνδυασμό με τον φωτισμό, θα αποτρέψει μια νέα απόπειρα εισβολής. «Είναι 30 χρόνια δουλειάς που μπορούν να γίνουν στάχτη σε 30 δευτερόλεπτα», τονίζουν, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον των επιχειρήσεών τους.

Μέτρα αυτοπροστασίας και συνεχιζόμενες επιθέσεις

Η αγωνία έχει οδηγήσει ορισμένους γείτονες να αναζητούν τρόπους αυτοπροστασίας. Όπως αναφέρουν οι Φρεντ και Μορίς, κάποιοι έχουν προμηθευτεί ρόπαλα του μπέιζμπολ, ενώ άλλοι διαθέτουν όπλα που χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες, φοβούμενοι ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Οι λεηλασίες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του διαγγέλματος του Εμανουέλ Μακρόν, στις 21:00. Στο κέντρο του Παρισιού, μια καταστηματάρχης προσπαθεί να υπερασπιστεί την επιχείρησή της κρατώντας μια μεγάλη σιδερένια ράβδο. Σε άλλο σημείο, κάτοικοι ρίχνουν καυτό νερό από τα παράθυρά τους, επιχειρώντας να απομακρύνουν όσους επιτίθενται σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr