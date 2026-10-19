Το ναυάγιο του αλιευτικού F/V Mistress εντοπίστηκε μετά από επτά χρόνια στις ΗΠΑ

Το ναυάγιο του αλιευτικού σκάφους F/V Mistress, το οποίο βυθίστηκε την Πρωτοχρονιά του 2019, εντοπίστηκε έπειτα από περισσότερα από επτά χρόνια στα νερά ανοιχτά του Μπλοκ Άιλαντ, κοντά στις ακτές του Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ψαράδες. Η περιβαλλοντική οργάνωση Green Oceans ανακοίνωσε την ανακάλυψη, επισημαίνοντας ότι στο σημείο βρέθηκαν και ευρήματα που περιγράφονται ως «πιθανά ανθρώπινα λείψανα».

Εντοπισμός του ναυαγίου κοντά σε ανεμογεννήτρια

Το σκάφος F/V Mistress εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο, σε βάθος περίπου 28 μέτρων. Η θέση του ναυαγίου είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένη, καθώς βρίσκεται σε απόσταση μόλις 15 μέτρων από τη βάση μιας ανεμογεννήτριας. Η ανεμογεννήτρια αυτή ανήκει στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο Block Island Wind Farm, και συγκεκριμένα πρόκειται για την ανεμογεννήτρια Νο 1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη βύθιση του αλιευτικού το 2019, το αμερικανικό Λιμενικό Σώμα (US Coast Guard) είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Παρόλες τις προσπάθειες, οι αρχές τότε δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν το ναυάγιο του F/V Mistress.

Η πρωτοβουλία της Green Oceans για την αναζήτηση

Η περιβαλλοντική οργάνωση Green Oceans ξεκίνησε την αναζήτηση του ναυαγίου μετά από πληροφορίες που έλαβε από δύο εργολάβους. Αυτοί οι εργολάβοι είχαν εργαστεί κοντά στην πρώτη ανεμογεννήτρια του αιολικού πάρκου Block Island Wind Farm. Ο ένας από τους εργολάβους είχε ακούσει αναφορές για την ύπαρξη ενός ναυαγίου στον βυθό της συγκεκριμένης περιοχής.

Ο δεύτερος εργολάβος υποστήριξε ότι είχε δει ο ίδιος συντρίμμια κατά τη διάρκεια εργασιών επιθεώρησης που πραγματοποιούσε στην περιοχή. Ο Michael Lombardi, πρόεδρος της Green Oceans, μελέτησε στη συνέχεια την αρχική έκθεση του Λιμενικού Σώματος σχετικά με το δυστύχημα. Σημείωσε σε χάρτη τις συντεταγμένες που συνδέονταν με τις κλήσεις κινδύνου, καθώς και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων υπέδειξε ως βασική περιοχή αναζήτησης το σημείο όπου βρίσκεται η ανεμογεννήτρια Νο 1.

Επιβεβαίωση της ταυτότητας του αλιευτικού

Ο Michael Lombardi δήλωσε ότι ήταν «100%» βέβαιος πως το ναυάγιο που εντοπίστηκε ανήκει στο F/V Mistress. Η ομάδα των δυτών της Green Oceans είχε προηγουμένως μελετήσει φωτογραφίες του σκάφους, πριν από την κατάδυση, προκειμένου να αναζητήσει χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του στον βυθό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και καθοριστικά ευρήματα ήταν το τύμπανο των διχτυών, ένα εξάρτημα που διέθετε ιδιαίτερα γνωρίσματα. Σύμφωνα με τον Lombardi, ο Tim Diaz, ο οποίος επέζησε από τη βύθιση του σκάφους, επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα ανήκε στο Mistress. Μάλιστα, ο ίδιος ο Diaz ήταν αυτός που είχε κατασκευάσει το τύμπανο των διχτυών.

Τα αδιευκρίνιστα αίτια της βύθισης

Παρά τον εντοπισμό του ναυαγίου και την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε το αλιευτικό F/V Mistress παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο Michael Lombardi ανέφερε ότι ο προσανατολισμός των συντριμμιών στον βυθό δημιουργεί ένα ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, ο Lombardi εξήγησε ότι το σκάφος ενδέχεται να επιχείρησε ελιγμό προς τα δεξιά, πιθανόν για να αποφύγει μια σύγκρουση με την ανεμογεννήτρια. Εάν το κύτος του σκάφους είχε ήδη γεμίσει με νερό, ένας τέτοιος ελιγμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή και τελικά στη βύθισή του. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη αιτία του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta