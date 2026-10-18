Η οριοθέτηση της Ινδίας και του Πακιστάν: Πέντε εβδομάδες για τη διαίρεση εκατομμυρίων

Η διάλυση της Βρετανικής Ινδίας το 1947 οδήγησε στην ίδρυση δύο νέων κρατών, της Ινδίας και του Πακιστάν, μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο Βρετανός νομικός Σίριλ Ράντκλιφ έφτασε στην Ινδία με την αποστολή να ολοκληρώσει μία από τις πιο περίπλοκες χαράξεις συνόρων του 20ού αιώνα, έχοντας στη διάθεσή του λιγότερο από έξι εβδομάδες. Το έργο του αφορούσε τη διαίρεση των επαρχιών του Παντζάμπ και της Βεγγάλης, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα γεωγραφική πραγματικότητα της περιοχής.

Η άφιξη του Σίριλ Ράντκλιφ και η αποστολή του

Στις 8 Ιουλίου 1947, ο Σίριλ Ράντκλιφ, ένας διακεκριμένος Βρετανός νομικός, έφτασε στην Ινδία. Παρόλο που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη χώρα στο παρελθόν, του ανατέθηκε ένα καθοριστικό έργο: να χαράξει τα σύνορα μεταξύ της νεοσύστατης Ινδίας και του Πακιστάν. Η αποστολή του ήταν να διαιρέσει το Παντζάμπ και τη Βεγγάλη, δύο από τις μεγαλύτερες επαρχίες της Βρετανικής Ινδίας, σε δύο ξεχωριστά κράτη.

Αυτή η διαδικασία αποτελούσε μία από τις δυσκολότερες χαράξεις συνόρων της εποχής, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από έξι εβδομάδες. Ο Ράντκλιφ είχε μπροστά του την πρόκληση να διαχειριστεί τη διάλυση μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας και τη γέννηση δύο εθνών, με όλες τις πολυπλοκότητες που συνεπάγεται μια τέτοια μεταβολή.

Η επιτάχυνση της ανεξαρτησίας

Αρχικά, η βρετανική αποχώρηση από την Ινδία είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 1948. Ωστόσο, ο τελευταίος αντιβασιλέας, λόρδος Μαουντμπάτεν, αποφάσισε να επισπεύσει τη μεταβίβαση της εξουσίας για τις 15 Αυγούστου 1947. Αυτή η απόφαση μείωσε δραματικά τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαίρεσης.

Από την ανακοίνωση του σχεδίου διαμελισμού στις 3 Ιουνίου έως την ημέρα της ανεξαρτησίας, απέμεναν μόλις λίγες εβδομάδες. Σε αυτό το σύντομο διάστημα, έπρεπε να διαιρεθούν όχι μόνο οι επαρχίες, αλλά και οι διοικήσεις, ο στρατός, οι περιουσίες, τα σιδηροδρομικά δίκτυα και τα αρχεία, δημιουργώντας μια πρωτοφανή διοικητική και κοινωνική πρόκληση.

Το κριτήριο της διαίρεσης και οι προκλήσεις

Το βασικό κριτήριο που είχε τεθεί για τη χάραξη των συνόρων φαινόταν απλό: οι περιοχές με μουσουλμανική πλειονότητα θα εντάσσονταν στο Πακιστάν, ενώ εκείνες με μη μουσουλμανική πλειονότητα θα αποτελούσαν μέρος της Ινδίας. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του κριτηρίου στην πράξη αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της βαθιάς ανάμειξης των πληθυσμών.

Στο Παντζάμπ, για παράδειγμα, μουσουλμάνοι, Ινδουιστές και Σιχ ζούσαν επί γενιές σε πόλεις, χωριά και αγροτικές περιοχές. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η ιδιοκτησία, τα αρδευτικά δίκτυα, οι δρόμοι, οι αγορές και οι τόποι λατρείας σχημάτιζαν ένα περίπλοκο πλέγμα που δεν μπορούσε να διαιρεθεί με μια απλή αριθμητική πράξη. Η ίδια η βρετανική κυβέρνηση είχε αναγνωρίσει ότι οποιαδήποτε διαίρεση του Παντζάμπ θα οδηγούσε αναπόφευκτα στον διαχωρισμό των Σιχ.

Οι επιτροπές και οι διαφορετικές προσεγγίσεις

Ο Σίριλ Ράντκλιφ προήδρευε δύο επιτροπών, μία για το Παντζάμπ και μία για τη Βεγγάλη. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνταν από εκπροσώπους που είχαν υποδειχθεί από το Κογκρέσο και τη Μουσουλμανική Λίγκα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι διάφορες πλευρές παρουσίαζαν χάρτες, απογραφικά στοιχεία και επιχειρήματα, τα οποία συχνά οδηγούσαν σε εντελώς διαφορετικές προτάσεις για τη χάραξη των συνόρων.

Το Κογκρέσο έδινε έμφαση, εκτός από τις πληθυσμιακές πλειοψηφίες, στις υποδοχές και στις οικονομικές σχέσεις των περιοχών. Αντιθέτως, η Μουσουλμανική Λίγκα υπογράμμιζε τις συνεχόμενες μουσουλμανικές πλειοψηρίες ως κύριο κριτήριο. Στην επαρχία του Παντζάμπ, οι Σιχ ζητούσαν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτεροι θρησκευτικοί και οικονομικοί δεσμοί που είχαν αναπτύξει με περιοχές οι οποίες κινδύνευαν να περάσουν στο Πακιστάν, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των τοπικών σχέσεων.

Οι συνθήκες εργασίας του Ράντκλιφ

Ο ίδιος ο Ράντκλιφ είχε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του για να αποκτήσει επιτόπια γνώση των περιοχών που καλούνταν να διαιρέσει. Οι συνεδριάσεις των δύο επιτροπών διεξάγονταν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πόλεις, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην μπορέσει να παρακολουθήσει τις δημόσιες ακροάσεις τους. Η εργασία του βασίστηκε κυρίως σε έγγραφα, απογραφές και χάρτες, ορισμένοι από τους οποίους ήταν ήδη ανεπαρκείς για μια τόσο απαιτητική χάραξη συνόρων.

Η υπόθεση αυτή απέκτησε αργότερα σχεδόν μυθικές διαστάσεις, περιγράφοντας έναν Άγγλο που δεν γνώριζε την Ινδία, κλεισμένο σε ένα γραφείο μέσα στη ζέστη του Δελχί, να προσπαθεί να χωρίσει εκατομμύρια ανθρώπους με βάση χάρτες και στοιχεία, χωρίς να έχει άμεση επαφή με την πραγματικότητα του πεδίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki