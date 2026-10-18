Ο Τζέι Ντι Βανς συνδέει τις βιαιότητες στη Γαλλία με τη μετανάστευση και τους Δημοκρατικούς

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, προέβη σε δηλώσεις το Σάββατο, τοπική ώρα, αναφορικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετανάστευση ευθύνεται για τις βιαιότητες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη χώρα.

Παράλληλα με την αξιολόγηση της κατάστασης στη Γαλλία, ο Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ. Υποστήριξε πως οι Δημοκρατικοί επιθυμούν ένα αντίστοιχο «μέλλον» για τη δική τους χώρα, συνδέοντας άμεσα τα ευρωπαϊκά γεγονότα με την εσωτερική πολιτική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δηλώσεις για τη Γαλλία και τη μετανάστευση

Ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι θεωρεί τη μετανάστευση ως την κύρια αιτία των βιαιοτήτων που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γαλλία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε τοπική ώρα και αναδεικνύουν την άποψή του για την κατάσταση που επικρατεί στη γαλλική επικράτεια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Βανς ανέφερε συγκεκριμένα: «Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν».

Πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ και η προσευχή του Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς σχολίασε ένα βίντεο που απεικόνιζε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, ένα από τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στη Γαλλία. Η αναφορά του στο συγκεκριμένο γεγονός υπογραμμίζει την ανησυχία του για την έκταση των καταστροφών.

Στην ίδια ανάρτηση, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ευχή του για τη Γαλλία: «Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Σύνδεση με την πολιτική των ΗΠΑ

Πέρα από τις παρατηρήσεις του για τη Γαλλία, ο Τζέι Ντι Βανς προχώρησε σε άμεση σύνδεση των γεγονότων με την εσωτερική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ότι επιδιώκει ένα παρόμοιο «μέλλον» για την Αμερική, όπως αυτό που, κατά την άποψή του, διαμορφώνεται στη Γαλλία.

Ο Βανς συνέδεσε ευθέως τα γεγονότα αυτά με τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου. Η σύνδεση αυτή υποδηλώνει μια προσπάθεια να επηρεάσει την κοινή γνώμη εν όψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Τζέι Ντι Βανς απηύθυνε μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες. Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Ελπίζω οι Αμερικάνοι να προσέχουν. Να το μέλλον που οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο θέλουν για τη χώρα μας».

Ο Τζέι Ντι Βανς θεωρείται ένας πιθανός υποψήφιος για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028. Οι δηλώσεις του, λοιπόν, αποκτούν πρόσθετο βάρος, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών του φιλοδοξιών και της στρατηγικής του για το μέλλον της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos