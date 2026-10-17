Μυστήριο πίσω από την κυβερνοεπίθεση σε 700 σούπερ μάρκετ της Γαλλίας

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κυβερνοεπίθεσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών, καθώς εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία επλήγησαν, με τους καταψύκτες τους να μετατρέπονται σε «φούρνους». Η επίθεση αυτή προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε τρόφιμα και εξοπλισμό, οδηγώντας τόνους τροφίμων στα σκουπίδια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα ψηφιακά συστήματα ψύξης των καταστημάτων.

Η έκταση της καταστροφής

Οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης κατάφεραν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία σε χιλιάδες ψυγεία και καταψύκτες, από τους -27 βαθμούς Κελσίου σε πάνω από 50 βαθμούς. Σε ένα σούπερ μάρκετ μάλιστα, που βρισκόταν στη Νορμανδία, η θερμοκρασία έφτασε τους 80 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας πρωτοφανείς συνθήκες.

Η επίθεση διήρκησε περίπου τέσσερις έως έξι ώρες. Κατά τη διάρκειά της, τα κατεψυγμένα τρόφιμα όχι μόνο ξεπάγωσαν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πήραν κυριολεκτικά φωτιά, καθώς σημειώθηκαν και πυρκαγιές εντός των καταστημάτων. Συνολικά, η κυβερνοεπίθεση επηρέασε 700 καταστήματα, μεταξύ των οποίων και σούπερ μάρκετ πασίγνωστων αλυσίδων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Τα σενάρια για τους δράστες

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια σχετικά με την ταυτότητα και τα κίνητρα των δραστών. Το πρώτο σενάριο κάνει λόγο για νεαρούς χάκερ ή ακτιβιστές, οι οποίοι ενδέχεται να επιχείρησαν να αποδείξουν τις δυνατότητές τους στον κυβερνοχώρο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στα συστήματα ψύξης των σούπερ μάρκετ.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό, αναφέρεται σε μια οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης ή σαμποτάζ. Σε αυτή την περίπτωση, οι δράστες θα μπορούσαν να είναι κρατικοί παράγοντες, είτε εντός είτε εκτός Γαλλίας, με στόχο την πρόκληση ευρύτερων προβλημάτων.

Οι αδυναμίες ασφαλείας που εκμεταλλεύτηκαν

Η επίθεση φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε σοβαρές αδυναμίες στην ασφάλεια των συνδεδεμένων συστημάτων ψύξης των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με ειδικούς, ορισμένοι καταψύκτες χρησιμοποιούσαν παλαιό λογισμικό το οποίο δεν είχε αναβαθμιστεί, καθιστώντας τα ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις.

Επιπλέον, άλλοι καταψύκτες λειτουργούσαν ακόμα με τους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης των κατασκευαστών, γεγονός που διευκόλυνε την πρόσβαση των χάκερ. Οι δράστες φέρονται επίσης να απενεργοποίησαν ή να τροποποίησαν τις ειδοποιήσεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα το προσωπικό των καταστημάτων να αντιληφθεί το πρόβλημα μόνο όταν έφτασε στους χώρους εργασίας το επόμενο πρωί.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr