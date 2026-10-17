Σκηνές χάους στη Γαλλία: Μαζικές κινητοποιήσεις για την ακρίβεια, επεισόδια και έφοδος στο δημαρχείο της Μασσαλίας

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν πολλές από τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς το κύμα λαϊκής οργής για την αλματώδη αύξηση του κόστους διαβίωσης και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης κορυφώθηκε με εκτεταμένα επεισόδια, συλλήψεις και σοβαρές υλικές ζημιές. Η κοινωνική αναταραχή, ενισχυμένη από τη σύγκλιση διαφόρων κοινωνικών ομάδων και την επιστροφή του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», έχει θέσει εκ νέου τη χώρα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ένταση στην πρωτεύουσα

Η πρωτεύουσα, το Παρίσι, βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων, πριν καν ξεκινήσει επίσημα η προγραμματισμένη πορεία στην Πλατεία Δημοκρατίας. Δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων απέναντι σε εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι απάντησαν με ρίψη πυροτεχνημάτων και αντικειμένων.

Η αστυνομική παρουσία ήταν καθολική και ιδιαίτερα έντονη σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως τα Ηλύσια Πεδία και η Αψίδα του Θριάμβου, όπου είχαν εκδοθεί προληπτικές απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Από τις πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, κυρίως για κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων και εξοπλισμού.

Επίθεση σε τηλεοπτικό σταθμό

Παράλληλα με τις συγκρούσεις, ομάδα περίπου 100 ατόμων επιτέθηκε στα κενρικά γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού CNews, που ανήκει στον όμιλο του συντηρητικού επιχειρηματία Βανσέν Μπολορέ. Οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, πετώντας αντικείμενα στα παράθυρα.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, οι αρχές ανακοίνωσαν 21 συλλήψεις. Επιπλέον, 40 άτομα συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα, κυρίως για κατοχή προστατευτικού εξοπλισμού ή απαγορευμένων όπλων, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των κινητοποιήσεων.

Χάος στη Μασσαλία

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά εξαπλώθηκε ραγδαία σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Μασσαλία, η κατάσταση κρίθηκε χαοτική, με ομάδα διαδηλωτών να καταφέρνει να παραβιάσει την είσοδο του δημαρχείου στο Παλιό Λιμάνι. Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο λόμπι, φωνάζοντας συνθήματα για κατάληψη της εξουσίας, ενώ ψέκασαν τους τοίχους με σπρέι και έσπασαν μια προτομή της Μαριάν, ενός από τα εθνικά σύμβολα της Γαλλίας, φωνάζοντας «Εφορμούμε στη Βαστίλη!».

Οι εισβολείς απομακρύνθηκαν τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, στόχος επιθέσεων έγινε και τοπικό αστυνομικό τμήμα στην πόλη, ενώ κεντρικές αρτηρίες, όπως η λεωφόρος Πραντό, αποκλείστηκαν προσωρινά με κάδους και πατίνια, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Πανεθνική κινητοποίηση και απειλές

Οι κοινωνικές αναταράξεις δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι και τη Μασσαλία, καθώς καταγράφηκαν περισσότερες από 140 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στις περιφέρειες, η συμμετοχή έφτασε τους 32.800 ανθρώπους μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, ενώ οι συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο είχαν φτάσει τις 166.

Σε βίντεο από τις διαδηλώσεις, διαδηλωτές ακούστηκαν να απειλούν τον Πρόεδρο Μακρόν, δηλώνοντας: «Αποκεφαλίσαμε τον Λουδοβίκο ΙΣΤ'! Μακρόν, μπορούμε να το ξανακάνουμε!». Η «οργή» μαθητών, φοιτητών, αγροτών, ακτιβιστών και «κίτρινων γιλέκων» ενώνει τις δυνάμεις της, ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά» που μαίνεται στη χώρα έξι μήνες πριν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis