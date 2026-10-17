Σε νέα βίαια επεισόδια εξελίχθηκαν το Σάββατο (17/10) οι διαδηλώσεις στην Αλβανία, με χιλιάδες νέους να συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Παιδείας, στο κέντρο των Τιράνων. Οι συγκεντρωμένοι απαιτούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, ενώ οι κινητοποιήσεις συμπληρώνουν πέντε συνεχόμενες ημέρες και έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο απολογισμός της Αστυνομίας κάνει λόγο για 500 προσαγωγές και τουλάχιστον 165 τραυματίες.

Η κλιμάκωση της έντασης στα Τίρανα

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδα νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα άρχισε να εκτοξεύει πέτρες εναντίον των δυνάμεων καταστολής. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση, επιχειρώντας να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις, με πρωταγωνιστές φοιτητές και άλλους νέους, τροφοδοτούνται από την οργή για τη διαφθορά και την έλλειψη θέσεων εργασίας. Στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, τα Τίρανα έγιναν πεδίο σφορρών συγκρούσεων, με διαδηλωτές να σπάνε τζάμια, να πυρπολούν κυβερνητικά κτήρια και να συγκρούονται με την Αστυνομία.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων

Σύμφωνα με τα επίσημα αστυνομικά στοιχεία, συνολικά 500 διαδηλωτές έχουν προσαχθεί από την έναρξη των επεισοδίων. Από αυτούς, οι 330 αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις προσαγωγές τους. Οι Αρχές καταγράφουν επίσης 120 τραυματίες αστυνομικούς και 45 τραυματίες διαδηλωτές.

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των τραυματισμένων διαδηλωτών εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος από τα επίσημα στοιχεία, καθώς αρκετά περιστατικά δεν έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η πολιτική διάσταση των κινητοποιήσεων

Το κύμα των κινητοποιήσεων εξελίσσεται στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα απειλή για τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο κ. Ράμα βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και εξασφάλισε την τέταρτη κυβερνητική του θητεία στις εκλογές του 2025.

Η κυβέρνηση Ράμα έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με σκάνδαλα διαφθοράς, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, συμβάλλει στην ευρύτερη λαϊκή δυσαρέσκεια που εκφράζεται μέσω των διαδηλώσεων.

Το τουριστικό έργο και η διαμάχη για τη γη

Η σημερινή αναταραχή ακολούθησε πολύμηνες, κατά κύριο λόγο ειρηνικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια κατασκευής ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος. Το έργο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε μια παρθένα παραθαλάσσια περιοχή της νότιας Αλβανίας.

Στους επενδυτές που στηρίζουν το έργο περιλαμβάνεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κάτοικοι χωριών της περιοχής είχαν καταγγείλει σε διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, τον Ιούλιο, ότι η γη τους πωλήθηκε παράνομα για να χρησιμοποιηθεί στην τουριστική ανάπτυξη.

Σε μεταγενέστερο ρεπορτάζ, το ειδησεογραφικό πρακτορείο αποκάλυψε ότι ο άνδρας που πούλησε την έκταση καταζητούνταν από τις εισαγγελικές αρχές ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών, αν και ο δικηγόρος του αρνήθηκε τις κατηγορίες. Το πρακτορείο διευκρινίζει ότι δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εκ μέρους του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαμάχη των κατοίκων για τη γη.

Οι ευρύτερες αιτίες της λαϊκής δυσαρέσκειας

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία αποτελούν έκφραση της συσσωρευμένης οργής των πολιτών για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Η διαφθορά αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα που τροφοδοτούν την δυσαρέσκεια, με την κυβέρνηση να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο σκανδάλων.

Παράλληλα, η έλλειψη θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους, συνιστά ένα σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει τις κινητοποιήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki