Η Γαλλία σε αναβρασμό: Επεισόδια και συλλήψεις σε μαζικές διαδηλώσεις

Μία ακόμη ημέρα βίαιων συγκρούσεων ξημέρωσε σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2026, στη Γαλλία, όπου βρίσκονται σε ισχύ πάνω από 140 διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Γάλλοι πολίτες κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, εκφράζοντας την αντίδρασή τους για την ακρίβεια, την απουσία κοινωνικής ασφάλειας και τις χαμένες ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 100, ενώ οι αρχές κατέγραψαν συνολικά 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.

Ένταση στο Παρίσι και εκτεταμένες συλλήψεις

Τα πιο βίαια επεισόδια σημειώθηκαν για άλλη μία φορά στο Παρίσι, μία από τις περιοχές της Γαλλίας που είχε πρωταγωνιστήσει και στις προηγούμενες διαδηλώσεις των φοιτητών. Στην πρωτεύουσα, διαδηλωτές και αστυνομία ήρθαν σε ανοιχτή σύγκρουση, με τις αρχές να προχωρούν σε χρήση δακρυγόνων. Τα δακρυγόνα χρησιμοποιήθηκαν κατά μαυροντυμένων μασκοφόρων, οι οποίοι, με τη σειρά τους, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και ούρλιαζαν συνθήματα.

Οι συλλήψεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας ήταν εκτεταμένες. Συγκεκριμένα, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, ο αριθμός των συλλήψεων είχε ήδη ξεπεράσει τις 100. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, οι αρχές είχαν καταγράψει 140 διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 32.800 άτομα σε περιφέρειες και 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.

Συγκρούσεις και καταστροφές σε άλλες πόλεις

Εκτός από το Παρίσι, συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Στη Μασσαλία, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, με την αστυνομία να απαντά επίσης με τη χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Επιπλέον, ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα στη Μασσαλία έγινε στόχος διαδηλωτών, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των επεισοδίων.

Στη Λυών, η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει περίπου 300 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε ένα πανεπιστήμιο. Παράλληλα, στη Ρουέν της Νορμανδίας, ένα κτίριο του πανεπιστημίου υπέστη ζημιές νωρίς το πρωί από φωτιά, η οποία πιθανότατα οφείλεται σε εμπρησμό, σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κλερμόν-Φεράν, μία «τορνάδο/στήλη φωτιάς» δημιουργήθηκε για λίγο μέσα σε μία διαδήλωση.

Αιτήματα για την ακρίβεια και την κοινωνική ασφάλεια

Οι διαδηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τα αιματηρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά των μαθητικών διαδηλώσεων. Οι Γάλλοι πολίτες, με τη μαζική τους παρουσία στους δρόμους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα. Τα κύρια αιτήματα των διαδηλωτών αφορούν την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά, την απουσία επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας και τις χαμένες ευκαιρίες που βλέπουν για ένα καλύτερο μέλλον.

Η κινητοποίηση αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο κλίμα ανησυχίας και δυσαρέσκειας μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι διαδηλώσεις αποτελούν μια συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων, ενισχύοντας την πίεση προς την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων.

Επιχειρήσεις των αρχών και λιγότερα μπλόκα

Οι αρχές επιβολής του νόμου ήταν σε πλήρη κινητοποίηση σε όλη τη Γαλλία για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων. Στην Τουλούζη, οι δυνάμεις της τάξης παρενέβησαν προληπτικά για να αποτρέψουν το στήσιμο μπλόκων σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε έναν κυκλικό κόμβο, δείχνοντας την πρόθεση των αρχών να διατηρήσουν την ομαλότητα.

Παρά τις ανακοινώσεις των διαδηλωτών για εκτεταμένα μπλόκα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησαν ότι τελικά στήθηκαν λίγα μπλόκα σε σχέση με αυτά που είχαν προαναγγελθεί. Αυτό υποδηλώνει μια μερική επιτυχία των αρχών στην αποτροπή της πλήρους παράλυσης των μεταφορών και της κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές, παρά την ευρεία συμμετοχή στις διαδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit