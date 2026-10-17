Επίθεση εποίκων σε φωτορεπόρτερ της Washington Post στη Δυτική Όχθη

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, μετά από σφοδρή επίθεση που δέχθηκε από ομάδα μασκοφόρων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη. Το περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, την ώρα που η δημοσιογράφος κατέγραφε τη συγκομιδή ελιάς από Παλαιστίνιους αγρότες. Η Λεβίν υπέστη κατάγματα και τραύματα, ενώ οι δράστες της έκλεψαν τον εξοπλισμό της.

Η επίθεση στην Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ

Η Χάιντι Λεβίν, φωτορεπόρτερ της Washington Post, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας άγριας επίθεσης την Παρασκευή (16.10.2026) στη Δυτική Όχθη. Η ίδια βρισκόταν στην περιοχή για να καλύψει τη συγκομιδή της ελιάς από Παλαιστίνιους κατοίκους, ενώ κατέγραφε και περιστατικά βίας εναντίον Παλαιστινίων αγροτών. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Αμπού Φάλαχ, το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, μια ομάδα τουλάχιστον 50 μασκοφόρων ανδρών κατέβηκε από έναν κοντινό λόφο και κινήθηκε γρήγορα προς το μέρος των δημοσιογράφων και των αγροτών. Οι δράστες επιτέθηκαν με μανία, κλωτσώντας και χτυπώντας τη φωτορεπόρτερ, ενώ της άρπαξαν τον φωτογραφικό εξοπλισμό και προσωπικά αντικείμενα. Παράλληλα, οι μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν ελαιώνες και εκτόξευσαν πέτρες.

Σοβαροί τραυματισμοί και χειρουργική επέμβαση

Η Χάιντι Λεβίν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από την επίθεση. Διαγνώστηκαν κατάγματα σε τέσσερις σπονδύλους και ένα πλευρό, καθώς και ένα βαθύ τραύμα σε δάχτυλο του χεριού της. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, η βραβευμένη δημοσιογράφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η ίδια περιέγραψε την ωμή βία που δέχθηκε, αναφέροντας ότι βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος, δεχόμενη αλλεπάλληλα χτυπήματα και κλωτσιές. Σε βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα, η φωτορεπόρτερ φαίνεται πεσμένη σε χωμάτινο μονοπάτι, περιτριγυρισμένη από τουλάχιστον τρεις άνδρες.

Η μαρτυρία της Χάιντι Λεβίν από το νοσοκομείο

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, η Χάιντι Λεβίν αποκάλυψε με λεπτομέρεια την επίθεση. «Σήμερα δέχθηκα μια βίαιη επίθεση. Είδαμε από μακριά, στην κορυφή του λόφου, τουλάχιστον 50 μασκοφόρους άνδρες», περιέγραψε αρχικά. Οι άνδρες κινήθηκαν γρήγορα προς το μέρος των δημοσιογράφων και των αγροτών, με τη Λεβίν να βρίσκεται στο στόχαστρό τους.

«Μου επιτέθηκαν και με έριξαν στο έδαφος. Ευτυχώς φορούσα το αλεξίσφαιρο γιλέκο και το κράνος μου, διαφορετικά πιθανότατα δεν θα ήμουν καν εδώ, γιατί συνέχισαν να με κλωτσούν ξανά και ξανά», δήλωσε η Λεβίν, τονίζοντας τη σωτήρια σημασία του προστατευτικού της εξοπλισμού. Η επίθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, και οι δράστες δεν σταμάτησαν ακόμη και όταν προσπάθησαν να τη σηκώσουν από το έδαφος. «Μετά από δέκα λεπτά προσπάθησαν να με σηκώσουν, αλλά με έσπρωξαν ξανά κάτω και συνέχισαν να με κλωτσούν», πρόσθεσε.

Αδράνεια των ισραηλινών στρατιωτών

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, οι ισραηλινοί στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή φέρεται να απέτυχαν να επέμβουν κατά των εποίκων. Αντιθέτως, οι ίδιοι μάρτυρες ανέφεραν ότι οι στρατιώτες εκτόξευσαν δακρυγόνα προς τους Παλαιστίνιους. Η Χάιντι Λεβίν φορούσε ένα σαφώς σημαδεμένο γιλέκο Τύπου, υποδηλώνοντας την ιδιότητά της ως δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki