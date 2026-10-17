Το ιστορικό ξενοδοχείο «The Plaza» της Νέας Υόρκης κλείνει για εργασίες αποκατάστασης

Το ιστορικό ξενοδοχείο «The Plaza» της Νέας Υόρκης πρόκειται να κλείσει τις πόρτες του για το κοινό, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2027. Η αναστολή λειτουργίας θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, καθώς θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην εμβληματική του πρόσοψη. Η αυλαία αναμένεται να πέσει στις 19 Ιανουαρίου 2027, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία επαναλειτουργίας του. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική περίοδο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η ιστορία και η αρχιτεκτονική ενός συμβόλου της Νέας Υόρκης

Το ξενοδοχείο «The Plaza», το οποίο βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία, στη διασταύρωση των Central Park South και 5ης Λεωφόρου, άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του την 1η Οκτωβρίου του 1907. Από τότε, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ορόσημα της Νέας Υόρκης, χάρη στην εντυπωσιακή του είσοδο με το κόκκινο χαλί και την ξεχωριστή γαλλική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του. Η ιδιαίτερη αισθητική και η επιβλητική του παρουσία το έχουν καταστήσει ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα στην καρδιά του Μανχάταν.

Η φήμη του ξενοδοχείου επεκτείνεται και στον κινηματογράφο, καθώς έχει φιλοξενήσει σκηνές σε διάσημες ταινίες που έχουν αφήσει εποχή. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το «Μόνος στο Σπίτι 2» (Home Alone 2), όπου πρωταγωνιστούσε ο Κέβιν Μακάλιστερ, και το «Νύφες σε Πόλεμο» (Bride Wars). Κατά τη διάρκεια της μακράς του ιστορίας, το «The Plaza» έχει υποδεχθεί πλήθος διάσημων προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και της μουσικής. Ανάμεσα στους επιφανείς επισκέπτες του συγκαταλέγονται ο Νέλσον Μαντέλα, το θρυλικό συγκρότημα The Beatles, η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός Λάιζα Μινέλι, καθώς και ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ, προσδίδοντας στο ξενοδοχείο έναν αέρα αίγλης και ιστορικής βαρύτητας.

Οι λόγοι πίσω από το κλείσιμο και η επίσημη ανακοίνωση της διαχείρισης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Fairmont Hotels & Resorts, η οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης του «The Plaza», το εγχείρημα της αποκατάστασης αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της συντήρησης ενός κτιρίου με τέτοια αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία. Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις διατήρησης της ιστορικής φυσιογνωμίας του ξενοδοχείου, διασφαλίζοντας ότι οι εργασίες θα γίνουν με σεβασμό στην κληρονομιά του, καθώς και στη μακροπρόθεσμη φροντίδα του κτιρίου, ώστε να παραμείνει ένα σύμβολο για τις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται η σημασία της ασφάλειας των επισκεπτών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η έκταση και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων επεμβάσεων στην πρόσοψη καθιστούν απαραίτητο έναν λεπτομερή σχεδιασμό και συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον, είναι κρίσιμη η συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα του μνημείου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Το μέλλον των εργαζομένων του ξενοδοχείου

Αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το άμεσο μέλλον των περισσότερων από 300 εργαζομένων του ξενοδοχείου, υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν τις προθέσεις της διοίκησης για την επαναπρόσληψή τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το προσωπικό θα διατηρεί «το δικαίωμα να επιστρέψει στις θέσεις του με τις ίδιες αποδοχές» μόλις το ξενοδοχείο επαναλειτουργήσει μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης. Αυτή η πρόβλεψη δίνει μια διαβεβαίωση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μακροπρόθεσμα.

Στο ενδιάμεσο διάστημα της αναστολής λειτουργίας, το συνδικάτο Hotel & Gaming Trades Council, το οποίο εκπροσωπεί τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θα αναλάβει ενεργά προσπάθειες για την απορρόφηση των εργαζομένων σε άλλες θέσεις εργασίας. Αυτό αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απασχόλησης του προσωπικού κατά την περίοδο των εργασιών αποκατάστασης, προσφέροντας λύσεις για την οικονομική τους στήριξη μέχρι την επανέναρξη της λειτουργίας του «The Plaza».

Προηγούμενη ανακαίνιση και η επαναλειτουργία του 2008

Η τρέχουσα αναστολή λειτουργίας για εργασίες αποκατάστασης δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία του «The Plaza». Η πιο πρόσφατη φορά που το ιστορικό ξενοδοχείο είχε κλείσει τις πόρτες του ήταν τον Απρίλιο του 2005. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Town & Country, πραγματοποιήθηκε μια ριζική ανακαίνιση, το συνολικό κόστος της οποίας ανήλθε στο εντυπωσιακό ποσό των 450 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκτεταμένης ανακαίνισης, το ιστορικό κτίριο μεταμορφώθηκε πλήρως, εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις του, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε ο ιστορικός του χαρακτήρας και η αίγλη που το συνοδεύει. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το «The Plaza» άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό τον Μάρτιο του 2008, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το εμβληματικό αυτό ξενοδοχείο.

Με πληροφορίες από: News.gr