Σε τροχιά ρήξης Τραμπ και Ζελένσκι, με κίνδυνο για την Ουκρανία

Η σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να οδεύει προς οριστική ρήξη, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε ποτέ την περιφρόνησή του για τον Ουκρανό ομόλογό του, ούτε τη συμπάθειά του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εν λόγω σύγκρουση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την Ουκρανία, καθώς ο στρατός της εξαρτάται από την κρίσιμη επιχειρησιακή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι σχέσεις Τραμπ και Ζελένσκι στο «κόκκινο»

Η ανάλυση των New York Times υπογραμμίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την περιφρόνησή του για τον Πρόετρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ παράλληλα έχει δείξει συμπάθεια προς τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρόλα αυτά, ο Ζελένσκι είχε καταφέρει να διατηρήσει ένα επίπεδο αμερικανικής υποστήριξης απέναντι στη Ρωσία.

Στο παρελθόν, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν άκαρπες. Επίσης, είχε εκφράσει επανειλημμένα τις ευχαριστίες του προς τον Τραμπ, επαινώντας την «ισχυρή ηγεσία» του.

Η κρίσιμη συγκυρία των ενδιάμεσων εκλογών

Η παρούσα περίοδος, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται δημοψήφισμα για την προεδρία Τραμπ, φέρνει τη σχέση των δύο ηγετών κοντά στο σημείο ρήξης. Αυτή η σύγκρουση δημιουργεί κινδύνους για την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά κυρίως για την Ουκρανία.

Για το Κίεβο, η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με τα πλήγματα να έρχονται το ένα μετά το άλλο, όπως αναφέρει η ανάλυση των New York Times. Ο ουκρανικός στρατός εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρίσιμη επιχειρησιακή υποστήριξη που λαμβάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμφιλεγόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, στην αύξηση των τιμών του ντίζελ. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την άποψη ειδικών στον ενεργειακό τομέα, οι οποίοι θεωρούν ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, ο Τραμπ προχώρησε σε προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ, μια κίνηση που εκτιμάται ότι είναι πιθανό να αποτύχει ως προς τον στόχο της μείωσης των τιμών. Ανακοίνωσε επίσης μονομερώς μια «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ», η οποία θεωρείται ότι ευνοεί τη Ρωσία και πλήττει την Ουκρανία. Επιπλέον, ζήτησε την εκλογή νέου Ουκρανού Προέδρου.

Το ζήτημα του Starshield και η παρέμβαση Μασκ

Στα μέσα της εβδομάδας, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε αιφνίδιους και ανεξήγητους περιορισμούς στη χρήση του Starshield. Πρόκειται για μια στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού συστήματος διαδικτύου Starlink, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης.

Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, της εταιρείας που διαχειρίζεται το Starlink, και άλλοτε στενός φίλος του Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι μόνο ο αμερικανικός στρατός και, τελικά, ο ίδιος ο Τραμπ θα μπορούσαν να περιορίσουν τη χρήση του Starshield. Αργότερα, και ο Μασκ ζήτησε την εκλογή νέου προέδρου στην Ουκρανία.

Η αντίδραση του Ζελένσκι

Αρχικά συγκρατημένος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε εμφανώς οργισμένος ότι αισθάνεται προδομένος. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Τραμπ παίρνει ανοιχτά το μέρος ενός Ρώσου ηγέτη, ο οποίος, όπως τόνισε, σκοτώνει δεκάδες Ουκρανούς αμάχους.

Αψηφώντας την ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Όταν ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει, η απάντηση του Ζελένσκι δεν περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Enikos