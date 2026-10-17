Νέα μαζική κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, Σάββατο, στην Αλβανία, καθώς οι διαδηλωτές καλούν τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να ζητήσουν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Το νέο αυτό κάλεσμα έρχεται σε συνέχεια των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν την Παρασκευή στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια. Οι κινητοποιήσεις έχουν πλέον επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου επίσης έχουν καταγραφεί βίαια επεισόδια.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις και το κάλεσμα στη διασπορά

Η νέα μαζική κινητοποίηση ξεκίνησε σήμερα, Σάββατο, στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στην Αλβανία. Οι οργανωτές των διαδηλώσεων απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, εκφράζοντας την απαίτησή τους για την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δείχνει την αποφασιστικότητα των διαδηλωτών να συνεχίσουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση.

Παράλληλα με το κάλεσμα για συμμετοχή στο εσωτερικό της χώρας, οι διαδηλωτές απευθύνουν έκκληση και στους Αλβανούς της διασποράς. Τους καλούν να οργανώσουν αντίστοιχες διαδηλώσεις στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται, διευρύνοντας έτσι το πεδίο των διαμαρτυριών και μεταφέροντας το μήνυμά τους πέρα από τα σύνορα της Αλβανίας.

Εκτεταμένα επεισόδια την Παρασκευή στα Τίρανα

Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των γεγονότων της Παρασκευής, η οποία ήταν η τέταρτη ημέρα των διαδηλώσεων. Χιλιάδες διαδηλωτές, με πρωτοστάτες μαθητές και φοιτητές, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Τιράνων. Οι βασικές τους απαιτήσεις περιλάμβαναν την παραίτηση του Έντι Ράμα από τη θέση του πρωθυπουργού, καθώς και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι διαδηλώσεις της Παρασκευής ξεκίνησαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν γονείς μαθητών, οι οποίοι είχαν ενωθεί με τους φοιτητές, δίνοντας έναν ευρύτερο χαρακτήρα στην κινητοποίηση. Αν και αρχικά η συγκέντρωση έμοιαζε να εξελίσσεται ειρηνικά, η κατάσταση σύντομα άλλαξε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια.

Συγκρούσεις σε πολλαπλά μέτωπα στην πρωτεύουσα

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Παρασκευής, οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες. Αυτός ο διαχωρισμός είχε ως συνέπεια οι συγκρούσεις με την αστυνομία να σημειώνονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, καθιστώντας δυσχερή την αντιμετώπιση της κατάστασης από τις αρχές.

Ένα από τα κύρια σημεία των συγκρούσεων ήταν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού. Εκεί, κουκουλοφόροι διαδηλωτές συγκρούονταν επανειλημμένα με τις αστυνομικές δυνάμεις, επιχειρώντας να εισέλθουν στο κτίριο. Το πρωθυπουργικό γραφείο φρουρούνταν ενισχυμένα και από ειδικές μονάδες της αστυνομίας. Για τη διάλυση του πλήθους, η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, χειροβομβίδων κρότου λάμψης και αντλιών νερού.

Επιθέσεις σε υπουργεία και μηνύματα διαμαρτυρίας

Οι βίαιες επιθέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο γραφείο του πρωθυπουργού. Διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκαν επίσης με πέτρες και κομμάτια μαρμάρου στα κτίρια των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών. Στα σημεία αυτά, ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν τα κτίρια. Στο υπουργείο Οικονομικών, οι διαδηλωτές κατάφεραν να σπάσουν την πόρτα της εισόδου, δείχνοντας την ένταση της διαμαρτυρίας τους.

Έξω από το υπουργείο Παιδείας, οι διαδηλωτές φώναζαν προς τους αστυνομικούς το σύνθημα: «Μη μας χτυπάτε, είμαστε παιδιά σας», υπογραμμίζοντας την παρουσία μαθητών και φοιτητών στις κινητοποιήσεις. Σε δηλώσεις τους προς τους δημοσιογράφους, διαδηλωτές ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε καμία διαπραγμάτευση, απλώς ζητάμε να φύγει ο πρωθυπουργός μας», εκφράζοντας την αμετακίνητη θέση τους ως προς την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Επέκταση των διαδηλώσεων σε άλλες πόλεις

Οι κινητοποιήσεις και τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα. Έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπου επίσης έχουν σημειωθεί βίαια επεισόδια. Αυτή η γεωγραφική επέκταση των διαμαρτυριών υποδηλώνει μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και κλιμάκωση της έντασης σε εθνικό επίπεδο, πέρα από τα όρια της πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Topontiki