Δώδεκα κάλπες στην Ευρώπη αναδιαμορφώνουν τον πολιτικό χάρτη

Δώδεκα εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στους επόμενους 18 μήνες αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης. Οι κάλπες αυτές χαρακτηρίζονται από τη διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου από την Ακροδεξιά, ενώ οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις. Το εκλογικό ημερολόγιο περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις σε πολλές χώρες, οι οποίες μπορούν να καθορίσουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εκλογικό ημερολόγιο της Ευρώπης

Το εκλογικό ημερολόγιο για τον επόμενο ενάμιση χρόνο περιλαμβάνει αναμετρήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Σερβία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σλοβακία. Οι εκλογές αυτές καλύπτουν διαφορετικές διαδικασίες, από βουλευτικές έως προεδρικές αναμετρήσεις.

Στη Γερμανία, παράλληλα, αναμένονται κάλπες σε επίπεδο κρατιδίων, προσθέτοντας στην πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού πολιτικού τοπίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι τρέχουσες δημοσκοπικές τάσεις προμηνύουν σημαντικές μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς των επόμενων ετών.

Η άνοδος της ακροδεξιάς και οι προκλήσεις

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ακροδεξιά εμφανίζεται ενισχυμένη και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές από αυτές τις κρίσιμες κάλπες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Γαλλία, όπου η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ενισχυμένη ενόψει των προεδρικών εκλογών, και η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, όπου η πολιτική σκηνή έχει ήδη αναδιαμορφωθεί.

Οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις δοκιμάζονται σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής πόλωσης, κοινωνικών πιέσεων και γεωπολιτικών κρίσεων. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτές οι δυνάμεις θα μπορέσουν να ανακόψουν τη δυναμική της Ακροδεξιάς ή αν η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά πολιτική ανατροπή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Ισπανία

Μία από τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις αναμένεται στην Ισπανία, όπου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, ορίζοντάς τες για τις 29 Νοεμβρίου. Η πολιτική διαδρομή του Σάντσεθ έχει χαρακτηριστεί από επανειλημμένες ανατροπές των προβλέψεων, ωστόσο η νέα εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να αποδειχθεί η δυσκολότερη δοκιμασία της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στην Ισπανία βρίσκεται η στεγαστική κρίση. Δύο κυβερνητικά νομοθετικά διατάγματα, τα οποία είχαν ως στόχο την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, δεν κατάφεραν να περάσουν από το κοινοβούλιο. Αυτό συνέβη έπειτα από τη σύμπραξη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), του ακροδεξιού Vox και του καταλανικού Junts, οι οποίοι εμπόδισαν την ψήφισή τους.

Δημοσκοπικά δεδομένα και στρατηγική Σάντσεθ

Η επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες συνδέεται με την προσπάθειά του να μετατρέψει την κοινοβουλευτική ήττα σε εκλογικό πλεονέκτημα. Στόχος του είναι να στρέψει τη συζήτηση στη στάση των κομμάτων που εμπόδισαν τις συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στεγαστική κρίση.

Ωστόσο, τα πρώτα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους Σοσιαλιστές. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της El País καταγράφει το Λαϊκό Κόμμα (PP) στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,9%, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) ακολουθεί με 28,1%. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στο ακροδεξιό Vox, το οποίο φτάνει στο 18,9%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που είχε καταγράψει προηγουμένως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis