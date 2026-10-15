Ρωσία: Συνελήφθη ο αρχισυντάκτης της Novaya Gazeta, Σεργκέι Σοκολόφ

Ο Σεργκέι Σοκολόφ, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της εφημερίδας Novaya Gazeta, συνελήφθη στη Μόσχα την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026. Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της «δυσφήμισης» του ρωσικού στρατού. Η είδηση μεταδόθηκε από την ίδια την Novaya Gazeta.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Σεργκέι Σοκολόφ, ο οποίος κατέχει τη θέση του δημοσιογράφου και αρχισυντάκτη της Novaya Gazeta, τέθηκε υπό κράτηση στην πρωτεύουσα της Ρωσίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψή του συνδέεται με την κάλυψη θεμάτων που αφορούν τον ρωσικό στρατό. Συγκεκριμένα, η κατηγορία αφορά τη «δυσφήμιση» του στρατού, αν και δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο συγκεκριμένο άρθρο της ρωσικής εφημερίδας αναφέρεται η κατηγορία.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κράτησης του Σοκολόφ. Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για την κατηγορία που του αποδίδεται, ο δημοσιογράφος αντιμετωπίζει την επιβολή προστίμου, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 50.000 ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 500 ευρώ.

Η ποινική έρευνα και οι πληροφορίες

Η σύλληψη του Σεργκέι Σοκολόφ έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ποινικής έρευνας. Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, όπως μετέδωσε το μέσο RBC, δήλωσαν ότι πραγματοποιήθηκε έφοδος στο διαμέρισμα του Σοκολόφ. Η εν λόγω ποινική έρευνα είχε ξεκινήσει νωρίτερα την άνοιξη.

Παράλληλα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε πληροφορίες από πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό ζήτημα. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι η έρευνα εστιάζει στην παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Το ιστορικό του Σεργκέι Σοκολόφ και η ηγεσία της εφημερίδας

Ο Σεργκέι Σοκολόφ είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος με μακρά πορεία στη Novaya Gazeta. Πριν αναλάβει την τρέχουσα θέση του, διετέλεσε αναπληρωτής αρχισυντάκτης της εφημερίδας. Τη θέση του αρχισυντάκτη ανέλαβε πέρυσι, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για το μέσο ενημέρωσης.

Η ανάληψη των καθηκόντων του Σοκολόφ ως αρχισυντάκτη προέκυψε μετά την αποχώρηση του επί σειρά ετών αρχισυντάκτη, Ντμίτρι Μουράτοφ. Ο Μουράτοφ είχε λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση του, ενώ ταυτόχρονα είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η προσφυγή αυτή αφορούσε την αμφισβήτηση του χαρακτηρισμού του ως «ξένου πράκτορα».

Η πορεία της Novaya Gazeta στη Ρωσία

Η Novaya Gazeta έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού της εφημερίδας εγκατέλειψε τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Οι δημοσιογράφοι αυτοί ίδρυσαν στη συνέχεια τη Novaya Gazeta Europe, η οποία εδρεύει στη Λετονία. Ωστόσο, ο Σεργκέι Σοκολόφ επέλεξε να παραμείνει στη Ρωσία και να συνεχίσει το έργο του στην αρχική Novaya Gazeta.

Οι δυσκολίες για την εφημερίδα συνεχίστηκαν με τον αποκλεισμό του ιστοτόπου της εντός της Ρωσίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2022. Ακολούθησε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του μέσου ενημέρωσης τον Φεβρουάριο του 2023, γεγονός που περιέπλεξε περαιτέρω τη λειτουργία της εντός της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit