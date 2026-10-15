Σκληρές διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

Σε τροχιά σκληρών διαπραγματεύσεων έχει εισέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι ηγέτες των κρατών-μελών διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στις Βρυξέλλες για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι συζητήσεις αφορούν την χρηματοδότηση της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, να προειδοποιεί για «πολύ, πολύ δύσκολες» διαπραγματεύσεις.

Οι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Μακρόν και ο Μερτς με τους συμμάχους τους, συγκρούονται σε μια προσπάθεια να επιτύχουν συμφωνία. Ο κοινός στόχος είναι να υπάρξει κατάληξη πριν από το μπαράζ των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων του 2027, με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές να αποτελούν ένα σημείο καμπής.

Το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγουν σκληρές διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολύ, πολύ δύσκολες» διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι, αν και απέχουμε δυόμισι με τρεις μήνες από το τέλος της χρονιάς, βρισκόμαστε ακόμη πολύ, πολύ μακριά από μία συμφωνία. Ωστόσο, ο Μερτς πρόσθεσε ότι η επίτευξη συμφωνίας τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο παραμένει εφικτή.

Τα διακυβευόμενα ποσά και οι προτεραιότητες

Στις διαπραγματεύσεις διακυβεύονται χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονται για την χρηματοδότηση των μεγάλων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2024. Αυτές οι προτεραιότητες εκτείνονται από την αγροτική πολιτική μέχρι την άμυνα και από την ανταγωνιστικότητα μέχρι την μετανάστευση.

Το ύψος της χρηματοδότησης για κάθε τομέα αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των κρατών-μελών. Η κατανομή των πόρων θα καθορίσει την πορεία της Ένωσης σε κρίσιμους τομείς για τα επόμενα χρόνια.

Τα ανοιχτά ζητήματα στο τραπέζι

Στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων έχουν τεθεί πολλά ανοιχτά θέματα, τα οποία απαιτούν άμεσες αποφάσεις. Επί παραδείγματι, συζητούνται τα ποσά που θα διατεθούν στους αγρότες και στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και του τομέα της άμυνας.

Επιπλέον, εξετάζεται ποια θέση θα δοθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, καθώς και αν πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών στην Αφρική ή όχι. Πολλοί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να ληφθούν αποφάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα πριν από τα Χριστούγεννα.

Η πίεση των επερχόμενων εκλογών

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά τους ηγέτες της ΕΕ, καθώς το 2027 θα είναι χρονιά εκλογών σε πολλά κράτη-μέλη. Χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Φινλανδία θα οδηγηθούν στις κάλπες, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες.

Οι εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να φέρουν στην εξουσία πολιτικές ηγεσίες εχθρικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι νέες ηγεσίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να θελήσουν να ανατρέψουν τα χαρτιά των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων, περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Το βλέμμα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Όλα τα βλέμματα είναι φυσικά στραμμένα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, οι οποίες θεωρούνται σημείο καμπής για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Η υποψήφια της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, είναι επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην έκβαση των εκλογών.

Η πιθανή ανάδειξη μιας τέτοιας ηγεσίας στη Γαλλία θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Enikos