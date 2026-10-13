Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στο Περιστέρι φέρνει στο φως τις στιγμές που μία 41χρονη γυναίκα φέρεται να ρίχνει ουσία σε τρόφιμα του πρώην συζύγου της, ο οποίος είναι γιατρός. Τα βίντεο καταγράφουν τις κινήσεις της γυναίκας εντός της οικίας του θύματος, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες του άνδρα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα γεύματά του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς οι εικόνες δείχνουν λεπτομερώς τις ενέργειες της κατηγορούμενης.

Εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας

Το ανατριχιαστικό οπτικό υλικό, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας τοποθετημένη στο σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι, καταγράφει τη στιγμή που η 41χρονη γυναίκα προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες στην κουζίνα. Η γυναίκα, όπως φαίνεται στα βίντεο, φορά χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια, προσπαθώντας να καλύψει τα χαρακτηριστικά της. Οι εικόνες την δείχνουν να ρίχνει μία ουσία, η οποία πιθανότατα είναι ατροπίνη, σε διάφορα τρόφιμα που βρίσκονταν στην κουζίνα του πρώην συζύγου της.

Συγκεκριμένα, η 41χρονη κρατά στα χέρια της ένα βαζάκι, βιδώνει το καπάκι του και στη συνέχεια το τοποθετεί ξανά στο ντουλάπι από το οποίο το είχε πάρει. Την ίδια ακριβώς κίνηση επαναλαμβάνει και με ένα δεύτερο βαζάκι, στο οποίο επίσης ρίχνει τη δηλητηριώδη ουσία πριν το επιστρέψει στη θέση του στο ντουλάπι. Όλες αυτές οι ενέργειες καταγράφηκαν καρέ καρέ από την κρυφή κάμερα.

Οι κινήσεις της 41χρονης

Οι κινήσεις της 41χρονης γυναίκας στην κουζίνα του γιατρού ήταν μεθοδικές και προσεκτικές, όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο. Η κατηγορούμενη φαίνεται να χειρίζεται τα βαζάκια με τα τρόφιμα με ιδιαίτερη επιμέλεια, βεβαιώνοντας ότι η ουσία έχει προστεθεί και τα καπάκια έχουν βιδωθεί σωστά. Η γυναίκα δεν γνώριζε ότι ο πρώην σύζυγός της παρακολουθούσε κάθε της κίνηση μέσω της κάμερας ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει.

Η τοποθέτηση της κάμερας από τον γιατρό ήταν στρατηγική, καθώς την είχε κρύψει οριζόντια, ακριβώς απέναντι από τα ντουλάπια των τροφίμων. Αυτό το σημείο εξασφάλιζε πλήρη οπτική κάλυψη των ενεργειών της 41χρονης, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που είχε αναπτύξει ο άνδρας σχετικά με την υγεία του και τα γεύματά του.

Η υποψία του γιατρού

Ο γιατρός είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε με την υγεία του, καθώς ένιωθε περίεργα μετά την κατανάλωση φαγητού. Αυτή η αίσθηση τον οδήγησε στο να υποψιαστεί ότι κάποιος μπορεί να προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει μέσω των τροφίμων. Η ανησυχία του τον ώθησε να λάβει μέτρα για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε στο σπίτι του.

Προκειμένου να επιβεβαιώσει τις υποψίες του, ο πρώην σύζυγος της 41χρονης αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του σπιτιού του. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τις κάμερες κατέγραψε τις ενέργειες της γυναίκας, παρέχοντας σαφή στοιχεία για την υπόθεση.

Το περιστατικό στο εστιατόριο

Η αφετηρία των υποψιών του γιατρού τοποθετείται σε ένα γεύμα που είχε καταναλώσει σε εστιατόριο. Μετά από αυτό το γεύμα, οι περίεργες αισθήσεις που ένιωθε έγιναν πιο έντονες και τον προβλημάτισαν σοβαρά. Το συγκεκριμένο περιστατικό στο εστιατόριο ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο γιατρός, ερευνώντας το περιστατικό, κατάφερε να εντοπίσει και να εξετάσει τις κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου. Από το οπτικό υλικό του καταστήματος, εντόπισε τη γυναίκα να ρίχνει ένα υγρό στο ποτό του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές του υποψίες. Αυτή η ανακάλυψη από τις κάμερες του εστιατορίου οδήγησε στην τοποθέτηση καμερών και στο σπίτι του, οι οποίες στη συνέχεια κατέγραψαν τις περαιτέρω ενέργειες της 41χρονης.

Με πληροφορίες από: Enikos