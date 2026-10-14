Ο Γάλλος ΥΠΕΞ κατηγορεί τον Έλον Μασκ για εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε τον Έλον Μασκ ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» για να οργανώνει «μαζικές εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης» εναντίον Ευρωπαίων ηγετών. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο ευρύτερης κριτικής για τις προσπάθειες ξένων παραγόντων να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, ενόψει των προεδρικών εκλογών που αναμένονται το επόμενο έτος.

Κατηγορίες κατά του Έλον Μασκ και της πλατφόρμας «Χ»

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανέφερε ότι ο Έλον Μασκ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα «Χ», η οποία του ανήκει, με σκοπό την οργάνωση «μαζικών εκστρατειών διαδικτυακής παρενόχλησης». Αυτές οι εκστρατείες, σύμφωνα με τον Μπαρό, στρέφονται εναντίον Ευρωπαίων ηγετών.

Οι δηλώσεις του Γάλλου ΥΠΕΞ έγιναν την Τρίτη, κατά τη διάρκεια διάσκεψης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Εκεί, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε εκτενώς στον αυξανόμενο ρόλο που έχουν αποκτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην παγκόσμια μάχη για τη δημοκρατία.

Η μάχη για τη δημοκρατία και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι «οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν πλέον στο πεδίο της ενημέρωσης». Όπως εξήγησε, αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τακτικές που έχουν ως στόχο την πόλωση του δημόσιου διαλόγου.

Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, έχει ως αποτέλεσμα να κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική «πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους». Τα κινήματα αυτά, όπως πρόσθεσε, «εξυπηρετούν πλήρως τα συμφέροντα των διακηρυγμένων εχθρών της δημοκρατίας» και «εντείνουν την πόλωση στις κοινωνίες μας».

Πολιτικά κινήματα με αυταρχικούς στόχους και ο απώτερος σκοπός

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε τον απώτερο στόχο αυτών των κινημάτων, δηλώνοντας ότι είναι σαφής: «να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να μην την εγκαταλείψουν ποτέ». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ανησυχία του για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην πολιτική σταθερότητα.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι ο στόχος των εκστρατειών που περιέγραψε είναι «να καταλάβουν την εξουσία και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να μην την εγκαταλείψουν ποτέ», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Προεδρικές εκλογές 2027 και οι παράγοντες αποσταθεροποίησης

Ο Μπαρό αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, επισημαίνοντας ότι η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι «οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν».

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, αυτοί οι παράγοντες «εκμεταλλεύονται τις διαιρέσεις μας και χρησιμοποιούν ζητήματα όπως η μετανάστευση, η κοσμικότητα του κράτους και η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση για να υποδαυλίσουν το μίσος και τις εντάσεις» εντός της γαλλικής κοινωνίας.

Παραδείγματα ξένης παρέμβασης

Ο Γάλλος υπουργός, όπως αναφέρεται, παρέθεσε αρκετά ακόμη παραδείγματα ξένης παρέμβασης. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας ισραηλινής εταιρείας, η οποία δεν κατονομάστηκε. Η εταιρεία αυτή κατηγορείται ότι δημιούργησε ψεύτικους γαλλικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώμη σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ–Γάζας.

Επιπλέον, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αφορούν το Αζερμπαϊτζάν. Συγκεκριμένα, το Αζερμπαϊτζάν φέρεται να υποκίνησε εντάσεις κατά τη διάρκεια των αιματηρών ταραχών που σημειώθηκαν στη Νέα Καληδονία, ένα γαλλικό έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτά τα παραδείγματα υπογραμμίζουν την πολυδιάστατη φύση των απειλών που αντιμετωπίζει η δημοκρατία, σύμφωνα με τον Γάλλο ΥΠΕΞ.

Με πληροφορίες από: Reader