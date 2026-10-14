Τούρκος ισλαμιστής διέταξε «ξέπλυμα» πλατείας με ξύδι μετά από κουρδική συγκέντρωση

Μήνυση κατά τοπικού στελέχους του ισλαμιστικού Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) κατέθεσε το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) στην Τουρκία. Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά την εντολή του στελέχους να καθαριστεί με ξύδι και σαπούνι πλατεία στη Μούγλα, όπου είχε προηγουμένως πραγματοποιηθεί συγκέντρωση του DEM. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το φιλοκουρδικό κόμμα να κάνει λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά και διακρίσεις.

Το περιστατικό στη Μούγλα και η συγκέντρωση του DEM

Το επίμαχο συμβάν έλαβε χώρα στην Πλατεία Απεραντοσύνης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μεντεσέ της Μούγλα. Σε αυτή την κεντρική πλατεία, το Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) είχε διοργανώσει μια εκδήλωση. Το κύριο αίτημα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του DEM ήταν η απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ένα θέμα που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο των κουρδικών πολιτικών διεκδικήσεων στην Τουρκία.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης του φιλοκουρδικού κόμματος, ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP) στη Μούγλα, Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, προχώρησε σε μια ενέργεια που πυροδότησε την ένταση. Ο κ. Κοτζαμπιγίκ έδωσε εντολή για τον καθαρισμό της πλατείας, με έναν τρόπο που προκάλεσε την αντίδραση του DEM.

Η εντολή για «ξέπλυμα» με ξύδι και σαπούνι

Ο Φατίχ Κοτζαμπιγίκ, ως πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος του YRP, δήλωσε δημόσια την πρόθεσή του για τον καθαρισμό της πλατείας. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έδωσα εντολή στην οργάνωσή μου. Θα πλένουμε αυτό το μέρος επί σαράντα ημέρες με ξιδόνερο και αραβικό σαπούνι. Μόνο έτσι μπορεί να καθαριστεί».

Η δήλωση αυτή, η οποία αφορούσε τον συγκεκριμένο τρόπο και τη διάρκεια του καθαρισμού της πλατείας, ερμηνεύτηκε από το φιλοκουρδικό κόμμα ως μια πράξη με σαφή ρατσιστικά κίνητρα. Η πρακτική του «ξεπλύματος» του χώρου μετά την παρουσία των Κούρδων διαδηλωτών θεωρήθηκε προσβλητική και διακριτική.

Έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες για ρατσισμό

Η βουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας του DEM στις συνομιλίες για το Κουρδικό, Περβίν Μπουλντάν, κατήγγειλε με σφοδρότητα την ενέργεια. Η κ. Μπουλντάν χαρακτήρισε την πράξη ως ξεκάθαρα ρατσιστική, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά που επέδειξε το τοπικό στέλεχος του YRP.

Στη δήλωσή της, η Περβίν Μπουλντάν υπογράμμισε με έμφαση: «Η τιμή του κουρδικού λαού δεν μολύνεται από το ξιδόνερό σας. Όσοι ασκούν πολιτική με μίσος, διακρίσεις και ρατσισμό θα καταγραφούν στην ιστορία με τη δική τους ντροπή». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την οργή του DEM για την ενέργεια, την οποία θεωρεί επίθεση στην αξιοπρέπεια του κουρδικού λαού.

Η επίσημη θέση του Νέου Κόμματος Πρόνοιας

Από την πλευρά του Νέου Κόμματος Πρόνοιας (YRP), ο εκπρόσωπος Σουάτ Κιλίτς έσπευσε να αποδοκιμάσει την ενέργεια του τοπικού στελέχους. Ο κ. Κιλίτς διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία του Φατίχ Κοτζαμπιγίκ ήταν μια μεμονωμένη πράξη και δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη θέση ή την πολιτική γραμμή του κόμματος.

Η δήλωση του εκπροσώπου του YRP αποσκοπεί στο να αποστασιοποιήσει το κόμμα από τις ενέργειες του προέδρου του τοπικού παραρτήματος στη Μούγλα. Με αυτόν τον τρόπο, το Νέο Κόμμα Πρόνοιας προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση του από την πράξη που προκάλεσε τις κατηγορίες για ρατσισμό, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί μέρος της επίσημης πολιτικής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki