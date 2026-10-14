Το Κρεμλίνο για την εκεχειρία: Οι ΗΠΑ εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, οι Ευρωπαίοι για τη συνέχισή του

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, ότι οι όροι μιας ρωσοουκρανικής ενεργειακής εκεχειρίας, η οποία είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι εργασίες για τον καθορισμό των όρων συνεχίζονται. Παράλληλα, το Κρεμλίνο τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συνέχιση του πολέμου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ και οι διαπραγματευτές του επιδιώκουν τον τερματισμό του.

Ενεργειακή εκεχειρία χωρίς όρους

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτές οι επιθέσεις είχαν ως στόχο διάφορους ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους. Το ερώτημα που τέθηκε ήταν αν οι ενέργειες αυτές υποδηλώνουν ότι η Ρωσία δεν αποδέχθηκε την ανακοινωθείσα εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ρωτήθηκε συγκεκριμένα αν έχει καθοριστεί κάτι με συγκεκριμένους όρους, απαντώντας με σαφήνεια: «Όχι». Πρόσθεσε δε ότι «γι’αυτό συνεχίζονται οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα», υπογραμμίζοντας την απουσία οριστικοποιημένων συμφωνιών.

Ευθύνες για τη συνέχιση του πολέμου

Σύμφωνα με τη δήλωση του Κρεμλίνου, οι ευρωπαϊκές χώρες «κάνουν τα πάντα» προκειμένου να συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που, όπως αναφέρθηκε, καταβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, μαζί με τους διαπραγματευτές του, φέρεται να εργάζεται για να φέρει ένα τέλος στην πολεμική σύγκρουση. Η ρωσική προεδρία διαχωρίζει έτσι τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτές των ευρωπαϊκών κρατών, όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου.

Σύσκεψη για την κυβερνοασφάλεια

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει σήμερα μια συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αντικείμενο της συζήτησης θα είναι θέματα κυβερνοασφάλειας, ένα ζήτημα που χαρακτηρίστηκε από τον Πεσκόφ ως ολοένα και πιο πιεστικό.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη συνάντηση προκλήθηκε από μια πρόσφατη σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, γνωστά ως drones, οι οποίες είχαν στόχο ρωσικά κέντρα δεδομένων.

Τεχνητή νοημοσύνη και απειλές

Σχετικά με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ο Ντμίτρι Πεσκόφ επισήμανε ότι αυτές φέρνουν πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα, καθώς τονώνουν την αποτελεσματικότητα σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, ταυτοχρόνως, υπογράμμισε ότι οι απόπειρες από διάφορα κράτη να εργαλειοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες θέτουν απειλές σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτές τις προκλήσεις και πρέπει να είναι προετοιμασμένη για αυτές. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Πούτιν πραγματοποιεί τη σημερινή συνάντηση.

Συστημική συνάντηση, όχι λόγω επιθέσεων

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας επανέλαβε ότι η σημερινή σύσκεψη για την κυβερνοασφάλεια δεν συνδέεται με τα ουκρανικά πλήγματα με drones που έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα. Τα πλήγματα αυτά είχαν ως στόχο τέσσερα ρωσικά κέντρα δεδομένων, εκ των οποίων τρία ανήκουν στον τεχνολογικό όμιλο Yandex και ένα στην Sberbank.

Ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια «πιο συστημική συνάντηση» και όχι για μια αντίδραση σε αυτές τις «συγκεκριμένες, μεμονωμένες επιθέσεις». Μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που θα μετάσχουν στη συνάντηση βρίσκονται υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι της ασφάλειας, ο επικεφαλής της Sberbank, καθώς και η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit