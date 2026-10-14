Η 23χρονη Najmeh Amini καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν για ανάρτηση στα social media

Η 23χρονη Ιρανή φοιτήτρια λογιστικής, Najmeh Amini, καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ιράν, μετά από ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα. Παράλληλα, της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης άνω των 12 ετών για ξεχωριστές κατηγορίες. Η υπόθεση της Amini έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών καταδικών και εκτελέσεων στη χώρα.

Οι κατηγορίες και οι ποινές

Η Najmeh Amini, φοιτήτρια λογιστικής, κρατείται στις φυλακές Vakilabad, στην πόλη Mashhad, στα βορειοανατολικά του Ιράν. Καταδικάστηκε σε θάνατο από επαναστατικό δικαστήριο, με την κατηγορία «sab ol-nabi», που μεταφράζεται ως ύβρις κατά του προφήτη. Η καταδίκη αυτή αφορά την ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σε μια δεύτερη υπόθεση, που εκδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο, η Amini καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 ετών, έξι μηνών και μίας ημέρας. Οι κατηγορίες σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνουν ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και διάδοση προπαγάνδας εναντίον του καθεστώτος. Η σύλληψή της έγινε κατόπιν διαδικτυακής παρακολούθησης από την ιρανική Αστυνομία Κυβερνοχώρου, γνωστή ως Fata.

Η σύλληψη και οι διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Η Amini συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο. Αυτές οι διαδηλώσεις καταστάληκαν με βίαια και θανατηφόρα μέτρα από τις αρχές. Αναφέρθηκε ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Hrana, της οργάνωσης Human Rights Activists in Iran (HRAI), ανέφερε ότι συνελήφθησαν περισσότερα από 50.000 άτομα στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων. Η Najmeh Amini πέρασε μήνες υπό κράτηση χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση για την περίπτωσή της, πριν από τις πρόσφατες καταδίκες.

Έκκληση για διεθνή παρέμβαση

Τον περασμένο μήνα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό μήνυμα που αποδίδεται στην Najmeh Amini, στο οποίο η ίδια απηύθυνε έκκληση για διεθνή παρέμβαση. Στο μήνυμά της, κάλεσε τον ΟΗΕ, νομικούς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εξετάσουν την υπόθεσή της και να την βοηθήσουν.

«Δεν θέλω να αναγορεύσω τον εαυτό μου σε ηρωίδα σήμερα. Θέλω μόνο ένα πράγμα: γίνετε η φωνή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η 23χρονη φοιτήτρια. Στο μήνυμα της, η Amini περιέγραψε τον εαυτό της ως «αθώο κορίτσι, μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ελπίδες και όνειρα», ενώ πρόσθεσε «Θυμηθείτε το όνομά μου, ίσως δεν θα μπορέσω να μιλήσω ξανά».

Η στάση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Human Rights Activists in Iran (HRAI), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την περίπτωση της Najmeh Amini. Οι οργανώσεις αυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον αυξανόμενο αριθμό θανατικών καταδικών και εκτελέσεων που παρατηρείται στο Ιράν, ειδικά μετά τις αναφορές για την καταδίκη της νεαρής Ιρανής.

Μια πηγή προσκείμενη στην οικογένεια της Amini δήλωσε στην HRAI ότι η 23χρονη φοιτήτρια, η οποία έχει «ελπίδες και όνειρα και μια οικογένεια που περιμένει», αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολλών ατόμων που αντιμετωπίζουν τέτοιες σκληρές ποινές στη χώρα. Η HRAI παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς η Amini είναι μία από τους κρατούμενους που συνελήφθησαν κατά την εξέγερση του Ιανουαρίου και πέρασε μήνες υπό κράτηση χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση.

Με πληροφορίες από: Reader