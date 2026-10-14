Alpha Bank: Νέα εταιρική ταυτότητα και αλλαγές σε μισθούς και εξυπηρέτηση

Η Alpha Bank εισέρχεται σε μια νέα φάση του μετασχηματισμού της, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη εταιρική της ταυτότητα. Οι ανακοινώσεις αυτές συνοδεύονται από σημαντικές αλλαγές τόσο στο μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών της, όσο και στην πολιτική της για τους εργαζομένους. Μεταξύ των παρεμβάσεων αυτών, ξεχωρίζουν η καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου μικτού μισθού για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και η δημιουργία ενός προγράμματος ιατρικής κάλυψης για τους γονείς των υπαλλήλων.

Ορίζοντας ένα νέο «Μαζί» με ανανεωμένη ταυτότητα

Οι ανακοινώσεις της Alpha Bank πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την παρουσίαση της νέας εταιρικής της ταυτότητας. Αυτή η ανανεωμένη εικόνα συνοδεύεται από το μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί», το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός εξαετούς κύκλου εσωτερικών αλλαγών. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της τράπεζας για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, συνέδεσε τη νέα στρατηγική κατεύθυνση με την αναγκαιότητα οι τράπεζες να παρέχουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η ανάγκη αυτή αφορά τόσο τους ιδιώτες πελάτες όσο και τις επιχειρήσεις, αντανακλώντας μια προσέγγιση που εστιάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τους στόχους κάθε κατηγορίας πελατών.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με νέους μισθούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που εφαρμόζονται στην πολιτική ανθρώπινου δυναμικού της Alpha Bank. Από την 1η Μαρτίου 2027, καθιερώνεται ένας ελάχιστος εγγυημένος μικτός μηνιαίος μισθός ύψους 2.300 ευρώ. Αυτός ο μισθός θα αφορά τους εργαζομένους του δικτύου που στελεχώνουν θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της τράπεζας να αναβαθμίσει τον συμβουλευτικό ρόλο των τραπεζικών στελεχών. Το νέο μοντέλο λειτουργίας των καταστημάτων της Alpha Bank δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στον οικονομικό σχεδιασμό των πελατών, καθιστώντας τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής.

Πρόγραμμα «Silver Together» και ευκαιρίες εξέλιξης

Παράλληλα με τις μισθολογικές αλλαγές, ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Silver Together». Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρών στους γονείς των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα, οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος υπολογίζονται σε περίπου 5.500 άτομα, αναδεικνύοντας τη διευρυμένη στήριξη προς τις οικογένειες των υπαλλήλων.

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης εντός του ομίλου. Εργαζόμενοι από διαφορετικές περιοχές της χώρας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικούν θέσεις στις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτική μετεγκατάσταση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η ευελιξία αναμένεται να διευκολύνει την κινητικότητα και την ανέλιξη των στελεχών από όλη την Ελλάδα.

Νέο μοντέλο εξυπηρέτησης με έμφαση στη συμβουλευτική

Στο πεδίο της εξυπηρέτησης των πελατών, η Alpha Bank εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα νέας γενιάς στο Κολωνάκι. Το συγκεκριμένο κατάστημα αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, το οποίο δίνει μεγαλύτερο βάρος στην προσωπική συμβουλευτική. Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι πελάτες μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση για τον χρηματοοικονομικό τους σχεδιασμό.

Η έμφαση στην προσωπική συμβουλευτική και τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό στα καταστήματα νέας γενιάς αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της τράπεζας να προσφέρει πιο ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες λύσεις. Αυτή η αλλαγή στο μοντέλο εξυπηρέτησης ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη κατεύθυνση του ομίλου για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως είχε αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλος.

Με πληροφορίες από: Topontiki