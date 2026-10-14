Αστυνομική επιχείρηση σε αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό σταθμό στην Τουρκία

Σε ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση στις εγκαταστάσεις του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Halk TV, οδηγώντας σε 11 συλλήψεις και τον διορισμό κρατικού διαχειριστή. Η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για συνολικά 17 πρόσωπα, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, με τον ιδιοκτήτη του σταθμού, Τζαφέρ Μαχίρογλου, να αποτελεί τον βασικό ύποπτο. Η επέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ζωντανής μετάδοσης του καναλιού και την παρεμπόδιση της πρόσβασης των εργαζομένων στο κτίριο.

Η αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 05:15 το πρωί, όταν τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο του Halk TV. Οι αρχές απέκλεισαν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, εμποδίζοντας τους εργαζομένους να εισέλθουν. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Εγκλημάτων και την Υπηρεσία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι άρχισαν άμεσα έρευνες στους χώρους του σταθμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του σταθμού μέσω της πλατφόρμας X, «Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εισέλθει στο κτίριο. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κτίριο του Halk TV όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο εσωτερικό του». Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η ομάδα των διορισμένων διαχειριστών εισήλθε στο κτίριο και ανέλαβε τη διοίκηση του τηλεοπτικού δικτύου, επιβεβαιώνοντας τον διορισμό κρατικού διαχειριστή.

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη και οι κατηγορίες

Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Halk TV, Τζαφέρ Μαχίρογλου, γνωστοποίησε την αστυνομική επέμβαση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X στις 05:39 το πρωί. Στην ανάρτησή του, ο Μαχίρογλου στράφηκε κατά του διορισμένου με δικαστική απόφαση προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε επικρίνει δημόσια τον σταθμό πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, ο Τζαφέρ Μαχίρογλου δήλωσε: «Ο ηγέτης της ακυρότητας Κιλιτσντάρογλου και η ομάδα του μπορούν να είναι ευτυχείς. Η αστυνομία βρίσκεται στο Halk TV». Ο δημοσιογράφος Ντενίζ Μπαϊράμογλου δημοσιοποίησε επίσης εικόνες από τις αστυνομικές έρευνες, επιβεβαιώνοντας την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών εντός του κτιρίου.

Διακοπή της μετάδοσης και προσπάθειες συνέχισης

Η ζωντανή μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού διακόπηκε στις 06:30 π.μ., με αποτέλεσμα να αρχίσει να μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένο υλικό. Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του Halk TV, Σουάτ Τοκτάς, προσπάθησε να διασφαλίσει τη συνέχιση της τηλεοπτικής μετάδοσης. Είχε συνομιλία με τον επικεφαλής των διορισμένων διαχειριστών, ωστόσο η συνάντηση αυτή δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Σουάτ Τοκτάς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εδώ συμβαίνει παρανομία. Δεν θα έχουμε κάτι σαν 'μαζί θα κάνουμε μια δουλειά'», υπογραμμίζοντας την αντίθεσή του στις ενέργειες των αρχών. Ο σταθμός ανακοίνωσε επίσης μέσω της πλατφόρμας X ότι «Ορίσθηκε ένας διοικητής. Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», επιβεβαιώνοντας την κατάσταση.

Οι κατηγορίες για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Βασικός ύποπτος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού, Τζαφέρ Μαχίρογλου, για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μαζί με άλλα 16 πρόσωπα, φτάνοντας συνολικά τα 17 εντάλματα.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό ένταλμα, ο Μαχίρογλου φέρεται να αξιοποίησε διασυνδέσεις με τον Δήμο Σμύρνης. Οι διασυνδέσεις αυτές φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλίσει αθέμιτα οικονομικά οφέλη μέσω της εταιρείας συντήρησης οχημάτων BUSTECH. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι εντοπίστηκαν δωροδικίες ύψους 270.000 ευρώ, καθώς και υπερτιμολογημένες δημοτικές συμβάσεις, με τα έσοδα να μεταφέρονται σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Η έρευνα της τουρκικής Αρχής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) κατέγραψε συναλλαγές ύψους 542 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματία. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τζαφέρ Μαχίρογλου και οι συνεργάτες του στο πλαίσιο της εν εξελίξει δικαστικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis