Έφοδος της τουρκικής αστυνομίας σε αντιπολιτευόμενο κανάλι στην Κωνσταντινούπολη

Η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Halk TV στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ζωντανής μετάδοσης του καναλιού, όπως αναφέρθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το ίδιο το Halk TV, η έφοδος συνδέεται με μια ευρύτερη επιχείρηση που αφορά τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού.

Η επιχείρηση της αστυνομίας και οι εντολές σύλληψης

Την Τετάρτη, αστυνομικοί που ανήκουν στην υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος πραγματοποίησαν έρευνα στις εγκαταστάσεις του Halk TV, το οποίο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, εκδόθηκαν συνολικά 17 εντάλματα σύλληψης, τα οποία συνδέονται άμεσα με τον ιδιοκτήτη του καναλιού.

Οι εργαζόμενοι του τηλεοπτικού σταθμού βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αδυναμία εισόδου στο κτίριο το πρωί της Τετάρτης. Η ζωντανή μετάδοση του καναλιού διακόπηκε απότομα, ενώ μια ομάδα διορισμένων διαχειριστών εισήλθε στις εγκαταστάσεις και ανέλαβε τη διοίκηση του τηλεοπτικού δικτύου, όπως έγινε γνωστό από το ίδιο το Halk TV.

Η νέα διοίκηση και οι προσπάθειες για τη μετάδοση

Μετά την αστυνομική έφοδο, ορίστηκε ένας νέος διευθυντής με αρμοδιότητα τη διαχείριση του σταθμού. Ο δημοσιογράφος Ντενίζ Μπαϊράμογλου δημοσιοποίησε εικόνες από τις αστυνομικές έρευνες, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών εντός των γραφείων του Halk TV.

Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του Halk TV, Σουάτ Τοκτάς, προσπάθησε να διασφαλίσει τη συνέχιση της τηλεοπτικής μετάδοσης. Για τον σκοπό αυτό, είχε συνομιλία με τον επικεφαλής των διορισμένων διαχειριστών. Ωστόμως, η συνάντηση αυτή δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς η μετάδοση παρέμεινε διακοπείσα.

Το Halk TV ως φωνή της αντιπολίτευσης

Το Halk TV θεωρείται από πολλούς στην Τουρκία ως ένα κανάλι που βρίσκεται κοντά στο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Ο τηλεοπτικός σταθμός είναι γνωστός για την κριτική που ασκεί συχνά στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και στο κυβερνών κόμμα AKP.

Η πρόσφατη επιχείρηση εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Τον περασμένο Μάιο, ένα τουρκικό δικαστήριο είχε αποφασίσει την απομάκρυνση της ηγεσίας του CHP από τη διοίκηση του κόμματος. Η αντιπολίτευση είχε τότε καταγγείλει αυτή τη δικαστική εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια ενέργεια που αποσκοπεί στην περαιτέρω εδραίωση της εξουσίας του προέδρου Ερντογάν.

Πολιτικές διώξεις και αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου, βρίσκεται στη φυλακή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.

Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Halk TV προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στους κύκλους της αντιπολίτευσης. Ο ηγέτης του Νέου Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, καταδίκασε δημόσια την αστυνομική επέμβαση και τον διορισμό διαχειριστή. Ο Οζέλ υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν σοβαρά την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από: Reader