Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές, έξι νεκροί

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία, στοχεύοντας δίκτυα επικοινωνιών και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη νύχτα και συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση τις πρωινές ώρες, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ ένα ξεχωριστό περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε και σε ρωσικό έδαφος.

Απολογισμός θυμάτων και επιθέσεις σε ουκρανικές περιφέρειες

Ο απολογισμός των θυμάτων από τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία έχει φτάσει τους τουλάχιστον έξι νεκρούς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις αρμόδιες αρχές. Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν την περασμένη νύχτα και συνεχίστηκαν με σφοδρότητα, με τη Μόσχα να εξαπολύει πλήγματα σε διάφορες ουκρανικές περιφέρειες, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τους απολογισμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα από περιφερειακούς αξιωματούχους, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα, το Κίεβο. Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο στην κεντρική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, μια περιοχή που επλήγη σοβαρά. Ένας κάτοικος σκοτώθηκε επίσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών.

Διακοπές ρεύματος και εκρήξεις στην πρωτεύουσα

Οι επιθέσεις είχαν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Σημαντικές διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πολλές συνοικίες της πόλης, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση αυτή επιβεβαίωσαν τόσο ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, όσο και η τοπική εταιρεία ηλεκτροδότησης, η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει την παροχή.

Κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, οι κάτοικοι του Κιέβου άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις, καθώς οι αντιαεροπορικές δυνάμες της χώρας προσπαθούσαν να αποκρούσουν τις επιθέσεις. Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη, με την επίθεση να περιλαμβάνει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, η οποία συνεχιζόταν αδιάκοπα και κατά τις πρωινές ώρες, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και αβεβαιότητας.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για τις επιθέσεις

Σχετικά με τα πλήγματα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προέβη σε επίσημη ανακοίνωση, παρέχοντας πληροφορίες για τη φύση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Ιντερφάξ, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια μαζική επίθεση εναντίον στόχων στην Ουκρανία.

Οι στόχοι αυτής της μαζικής επίθεσης, όπως διευκρινίστηκε από το ρωσικό υπουργείο, ήταν συγκεκριμένα επικοινωνιακές και ενεργειακές εγκαταστάσεις υποδομής. Αυτό υποδηλώνει μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί η λειτουργικότητα και η καθημερινότητα στην Ουκρανία, επηρεάζοντας ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική πόλη Μπαλάκοβο

Εκτός από τα γεγονότα στην Ουκρανία, ένα ξεχωριστό περιστατικό σημειώθηκε και σε ρωσικό έδαφος, στην πόλη Μπαλάκοβο. Η πόλη αυτή, η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα, έγινε στόχος επίθεσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι από την επίθεση των drones σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε κατοικίες. Το περιστατικό αυτό προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην κλιμάκωση των συγκρούσεων, επηρεάζοντας και τις ρωσικές περιοχές.

Με πληροφορίες από: News.gr