Ο πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Βατικανό αργά το βράδυ της Τρίτης, στις 13 Οκτωβρίου. Η διάγνωση αυτή ήρθε ως επιβεβαίωση μετά την επιτυχή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ποντίφικας για την αφαίρεση ενός οζιδίου από τον πνεύμονά του. Ο 71χρονος πάπας, ο οποίος είναι ο πρώτος Αμερικανός πάπας, νοσηλεύεται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου και πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης και οι ιατρικές λεπτομέρειες

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το Βατικανό, ο πάπας Λέων υποβλήθηκε σε μια επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε συγκεκριμένα ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την επέμβαση επιβεβαίωσαν τη διάγνωση αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα. Το Βατικανό είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι αρχικές εξετάσεις είχαν δώσει μία πρώτη ιδέα για την πιθανή διάγνωση, ωστόσο η οριστική επιβεβαίωση του καρκίνου έγινε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Η χειρουργική επέμβαση του Ποντίφικα εξελίχθηκε «επιτυχώς, εντός του προβλεπόμενου χρόνου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό», όπως ενημερώθηκε η κοινή γνώμη. Ο πάπας Λέων παρέμεινε συνολικά στη χειρουργική αίθουσα για περίπου τρεις ώρες, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση. Η ίδια η επέμβαση, δηλαδή το καθαρά χειρουργικό μέρος, διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.

Η προσωπική ενημέρωση από τον Ποντίφικα

Σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ως σπάνια στιγμή διαφάνειας εκ μέρους του Βατικανού, ο ίδιος ο πάπας Λέων είχε ενημερώσει προσωπικά τους πιστούς για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Η σημαντική αυτή ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προσευχής, λίγο πριν την προγραμματισμένη επέμβαση. Ο Ποντίφικας απευθύνθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, μοιραζόμενος την προσωπική του κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο πάπας Λέων δήλωσε: «Οι γιατροί κρίνουν σκόπιμο να γίνει επέμβαση και έτσι, ακολουθώντας τη συμβουλή τους, αποφάσισα να υποβληθώ στην εγχείρηση για την αφαίρεση». Με αυτό τον τρόπο, ο θρησκευτικός ηγέτης επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με τους πιστούς του, εξηγώντας την απόφασή του να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας του.

Η νοσηλεία του στο νοσοκομείο Τζεμέλι και οι ακυρώσεις

Μετά την επιτυχή επέμβαση, ο πάπας Λέων συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο. Λόγω της ανάγκης για πλήρη ανάρρωση και ξεκούραση, όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και οι επίσημες δραστηριότητες του Ποντίφικα έχουν ακυρωθεί. Αυτή η απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της υγείας του.

Οι ακυρώσεις των προγραμματισμένων ραντεβού του πάπα Λέοντα ισχύουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως και τις 20 Οκτωβρίου. Αυτή η περίοδος κρίθηκε απαραίτητη για την ανάρρωσή του, επιτρέποντας στον Ποντίφικα να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας του μετά το χειρουργείο.

Με πληροφορίες από: Reader