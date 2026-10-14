Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, 14 Οκτωβρίου, ότι προετοιμάζεται να ξεκινήσει μία «μαζική» έρευνα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρείχε αναλυτικές λεπτομέρειες για τα σχέδια αυτά, ωστόσο τόνισε τη στρατηγική σημασία του νησιού.

Η ανακοίνωση και τα αποθέματα

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να αναφέρει πως υπάρχουν ειδικοί που υποστηρίζουν ότι τα αποθέματα πετρελαίου που μπορούν να εξορυχθούν εύκολα στη Γροιλανδία είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν οποιασδήποτε άλλης περιοχής στον κόσμο. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους του νησιού.

Η προαναγγελία για τις μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Τραμπ, αποσκοπεί στην αξιοποίηση των πόρων αυτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών.

Στρατηγική σημασία και άμυνα

Πέρα από την οικονομική διάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε έμφαση και στη γεωπολιτική σημασία της Γροιλανδίας. Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία. Εκεί, όπως πρόσθεσε, η άμυνα των ΗΠΑ θα καταρρίπτει συστηματικά drones, πυραύλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει καν ακόμη επινοηθεί.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αντίληψη του Αμερικανού προέδρου για τον ρόλο της Γροιλανδίας ως προκεχωρημένου φυλακίου στην αμερικανική άμυνα. Η ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος μέσω της αξιοποίησης των πόρων του νησιού φαίνεται να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής που προωθεί ο Τραμπ.

Η πρόσφατη συμφωνία και η κυριαρχία

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή μίας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας. Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, είχε ως στόχο τον τερματισμό των εντάσεων που είχαν προκληθεί από τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ ότι θα θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μία ρητή διάταξη που επαναβεβαιώνει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι ο λαός της Γροιλανδίας αποτελεί λαό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Αυτό το σημείο της συμφωνίας διασφαλίζει την αυτονομία και τα δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού.

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκσυγχρονίσουν και θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, μία βάση την οποία είχε επισκεφθεί ο Τζέι Ντι Βανς πέρυσι. Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στο Ναρσαρσουάκ, όπου υπήρχε ήδη στρατιωτική βάση τη δεκαετία του '50, και στο Μέστερσβιγκ. Οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές για αυτές τις εγκαταστάσεις θα συμφωνηθούν αμοιβαία από τα μέρη.

Το κείμενο της συμφωνίας αναφέρει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες αμυντικές περιοχές στη Γροιλανδία και να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις. Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών βάσεων και την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome», το οποίο προωθεί ο Τραμπ.

Δικαιώματα πτήσεων και αποκλεισμός τρίτων χωρών

Η συμφωνία ορίζει ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη μπορούν να πετούν πάνω από και να προσγειώνονται σε οποιαδήποτε περιοχή της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών της υδάτων. Αυτό παρέχει στις ΗΠΑ σημαντική επιχειρησιακή ευελιξία στην περιοχή. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία συμφώνησαν να εξετάσουν τα αιτήματα για την εγκατάσταση μη επανδρωμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Γροιλανδία, εκτός των αμυντικών περιοχών, βάσει επιταχυνόμενων κυβερνητικών διαδικασιών έγκρισης.

Σε ένα σημείο που ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί νίκη του, η συμφωνία καθορίζει ότι κανένα κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέπεται να εγκαταστήσει τις δικές του επανδρωμένες ή μη επανδρωμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία, ούτε θα του επιτρέπεται η μόνιμη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader