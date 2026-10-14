Ουκρανικά πλήγματα σε κέντρα δεδομένων της Yandex και οι συζητήσεις για τη ρωσική παραπληροφόρηση

Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα ουκρανικών drone εναντίον των τεχνολογικών υποδομών της Yandex εντός της Ρωσίας έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στις ψηφιακές υπηρεσίες της χώρας. Οι επιθέσεις αυτές πυροδότησαν παράλληλα μια ευρεία συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο επλήγη η ρωσική διαδικτυακή μηχανή προπαγάνδας. Παρά τις προσδοκίες και τους ισχυρισμούς του Κιέβου για κατακόρυφη πτώση της δραστηριότητας των ρωσικών τρολ στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια συνιστούν επιφυλακτικότητα, εξηγώντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να έχουν παρερμηνευτεί.

Επιθέσεις σε τεχνολογικές υποδομές της Yandex

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τρία κέντρα δεδομένων (data centers) της Yandex. Η Yandex αποτελεί έναν τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος συχνά αποκαλείται «ρωσική Google», λόγω της κυρίαρχης θέσης της στις ψηφιακές υπηρεσίες και το διαδίκτυο της Ρωσίας.

Αυτά τα χτυπήματα είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων προβλημάτων στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία εντός της Ρωσίας. Οι επιθέσεις εστιάστηκαν σε κρίσιμες υποδομές, αναδεικνύοντας τις ευπάθειες του ρωσικού ψηφιακού τομέα και πυροδοτώντας συζητήσεις για την ανθεκτικότητά του.

Χρονολόγιο των πληγμάτων και οι ζημιές

Η σειρά των επιθέσεων ξεκίνησε με το πρώτο πλήγμα να καταγράφεται στις 8 Οκτωβρίου. Ακολούθησε ένα δεύτερο χτύπημα την επόμενη ημέρα, στις 9 Οκτωβρίου, εντείνοντας την πίεση στις υποδομές της Yandex.

Η τρίτη και πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή Βλαντίμιρ. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική έκταση των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον των ρωσικών τεχνολογικών στόχων.

Επιβεβαίωση των πληγμάτων στο Σάσοβο

Δορυφορικές εικόνες επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες σχετικά με ένα από τα πλήγματα, αυτό που στόχευσε το κέντρο δεδομένων του Σάσοβο. Οι εικόνες αυτές έδειξαν ότι η επίθεση ήταν άμεση, ακριβής και προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην εγκατάσταση, διαψεύδοντας τυχόν υποθέσεις για μικρότερες ζημιές.

Το συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εργαλειομηχανών Sasta στο Σάσοβο, στην περιφέρεια Ριαζάν. Η δορυφορική φωτογραφία απεικονίζει καθαρά το σημείο πρόσκρουσης, αποδεικνύοντας ότι δεν επρόκειτο για παράπλευρη απώλεια από κάποιον κοντινό στόχο, αλλά ότι το ίδιο το κέντρο δεδομένων χτυπήθηκε απευθείας.

Η παραδοχή της Yandex για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων

Σε συνέχεια των γεγονότων, η υπηρεσία Τύπου της Yandex προχώρησε στην παραδοχή ότι η εγκατάσταση στο Σάσοβο έχει τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας. Αυτή η δήλωση ξεκαθαρίζει ότι οι ζημιές δεν ήταν μερικές ή επιφανειακές, αλλά οδήγησαν σε πλήρη αναστολή της λειτουργίας του κέντρου δεδομένων.

Η παραδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με αρχικές προσπάθειες της εταιρείας να υποβαθμίσει το μέγεθος της ζημιάς, όπως αναφέρεται στην πηγή. Η πλήρης διακοπή λειτουργίας του κέντρου δεδομένων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των επιπτώσεων από τα ουκρανικά πλήγματα στις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές της Ρωσίας.

Διαφωνίες για την επίδραση στην παραπληροφόρηση

Οι επιθέσεις στα κέντρα δεδομένων της Yandex πυροδότησαν συζητήσεις για την πιθανή επίδρασή τους στη ρωσική διαδικτυακή μηχανή προπαγάνδας. Το Κίεβο, μέσω των ισχυρισμών του, υποστήριξε ότι η δραστηριότητα των ρωσικών τρολ στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε κατακόρυφη πτώση μετά τα χτυπήματα, συνδέοντας άμεσα τα δύο γεγονότα.

Ωστόσο, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια και την ανάλυση δεδομένων εκφράζουν επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Εξηγούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να έχουν παρερμηνευτεί, υποδεικνύοντας ότι η σχέση μεταξύ των πληγμάτων και της μείωσης της παραπληροφόρησης δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο αρχικά παρουσιάζεται από ορισμένες πλευρές.

Με πληροφορίες από: Enikos